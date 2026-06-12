Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este viernes 12 de junio a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este viernes 12 de junio hasta las 14 horas:

· Aguirre prevé el pleno de investidura de Moreno a mediados de julio y ve posible que el PP ceda a Vox puestos en la Mesa

El recién reelegido presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, ha considerado este viernes que el pleno de investidura al que se sometería el actual presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, podría celebrarse en la primera quincena de julio. (Leer más https://acortar.link/lYXRNq)

· PSOE-A urge una comparecencia de Sanz en el Parlamento por los "falsos diagnósticos de cáncer a 400 personas" en Málaga

El Grupo Socialista va a "solicitar la inmediata comparecencia" del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencia del Gobierno andaluz en funciones, Antonio Sanz (PP-A), en el Parlamento de Andalucía "para que dé cumplidas explicaciones de qué es lo que ha pasado y cómo es posible que se hayan comunicado 400 falsos diagnósticos de cáncer a 400 personas en Málaga". (Leer más https://acortar.link/7I4zO5)

· Suspendido un profesor investigado por agresión sexual a una alumna menor en un instituto de Málaga

Un profesor de un instituto de Málaga capital está siendo investigado por presunta agresión sexual a una alumna menor y ha sido suspendido en funciones de manera cautelar. El hombre de 45 años, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales, fue detenido por la Policía Nacional a principios de este mes de junio y la investigación sigue abierta. (Leer más https://acortar.link/aJ0eRl)

· Defensa paraliza los contratos de mantenimiento de los Leopard y los obuses en Santa Bárbara en Alcalá (Sevilla)

El Ministerio de Defensa ha paralizado los contratos marco de mantenimiento de los tanques de la familia Leopard y del programa Obus en la planta Santa Bárbara Sistemas en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), recogidos en el Plan Industrial 2022 al 2027, según han confirmado a Europa Press fuentes del caso. (Leer más https://acortar.link/MjvfiL)

· Un tiroteo en Carmona (Sevilla) deja a un hombre herido grave por varios disparos

La Guardia Civil investiga un tiroteo que ha tenido lugar esta madrugada en el municipio sevillano de Carmona, en el que ha resultado herido de gravedad un hombre al recibir varios disparos. (Leer más https://acortar.link/kZMWly)