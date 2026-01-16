Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este viernes 16 de enero a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este viernes 16 de enero hasta las 19 horas:

· El alcalde de Algeciras no volverá al PP "de momento" y denunciará a Montero y la portavoz del PSOE por "difamación"

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha anunciado este viernes en una rueda de prensa que pedirá responsabilidades "a todos los que me han difamado", con acciones judiciales contra Rocío Arrabal, secretaria general del PSOE de Algeciras, y María Jesús Montero, ministra de Hacienda, todo ello después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo haya decidido archivar la denuncia presentada por Arrabal, y la vicesecretaria de Acción Política del PSOE local, Isabel Beneroso, contra su persona por supuestos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual. (Leer más https://acortar.link/2Ez9o2)

· Bendodo: "Montero no quiere ni de coña ser la candidata del PSOE-A, pero no le queda otra"

El vicesecretario de Política Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP y diputado en el Congreso, Elías Bendodo, se ha mostrado convencido este viernes de que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "no quiere ni de coña" ser la candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones autonómicas que se celebrarán este año. (Leer más https://acortar.link/5knUXc)

· Detenido en Nicaragua uno de los fugitivos de la lista 'Los 10 más buscados' de la Policía, natural de Puente Genil (Córdoba)

La Policía Nacional ha confirmado la detención en Managua (Nicaragua) de Juan Herrera Guerrero, uno de los prófugos que formaba parte de la lista de 'Los 10 más buscados' en España, que estaba en búsqueda y captura como presunto autor de los delitos de corrupción de menores y extorsión por los que se enfrenta a una pena de diez años de prisión. (Leer más https://acortar.link/4NtsOq)

· PSOE-A: Moreno rechaza la nueva financiación porque "el cheque de 5.800 millones lleva la firma de Montero"

El portavoz de Presidencia del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, Mario Jiménez, ha sostenido este viernes en rueda de prensa que el rechazado expresado por la Junta de Andalucía al nuevo modelo de financiación que se abordó el miércoles en una reunión en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) obedece a que su autoría es de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE de Andalucía. (Leer más https://acortar.link/Hjjnxx)

· Moreno: Andalucía "toma la iniciativa" y es la primera CCAA que baja la ratio escolar fijada por el Gobierno

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado este viernes que Andalucía "toma la iniciativa" y es "la primera comunidad" que baja la ratio escolar por debajo de lo que exige el Gobierno de España y fija en una norma que el máximo sea de 22 alumnos por clase en Infantil y Primaria. La orden que permite reducir la ratio escolar en Andalucía a partir del próximo curso entra en vigor este viernes y en virtud a ella, la Dirección General de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional con competencias en la planificación educativa fijará con una resolución "anual" previa al inicio del procedimiento de admisión el número de alumnos por unidad escolar. (Leer más https://acortar.link/Yu89uu)