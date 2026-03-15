Las bajadas de impuestos en Andalucía ahorran al año 172 millones a los contribuyentes de Granada

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GRANADA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las siete bajadas de impuestos aprobadas por el Gobierno de Juanma Moreno desde 2019 han permitido a los andaluces ahorrarse hasta 1.794,2 millones de euros. En Granada, el ahorro del que se han beneficiado los contribuyentes ascendió a 172,2 millones de euros. Esta es la cantidad que los contribuyentes en el último ejercicio fiscal habrían pagado por encima de lo que realmente tuvieron que tributar, de haberse mantenido la fiscalidad de 2018.

Según ha informado la Junta en una nota, se trata de una estimación realizada por la Dirección General de Tributos y la Secretaría General de Hacienda de la Junta de Andalucía a partir de las autoliquidaciones los últimos ejercicios cerrados del Itpajd e ISD (2025), del IP y los Tributos sobre el Juego (2024), y del IRPF (2023).

El ahorro acumulado tras las siete bajadas de impuestos en Andalucía es el siguiente: En ITPAJD, 494,2 millones de euros --356,2 millones por la modalidad de TPO, y 138 por la modalidad de AJD--; en ISD, 651,6 millones --222,4 por Sucesiones y 429,2 millones por Donaciones--, en Patrimonio, 168,1 millones de euros, y en el IRPF, 480,8 millones de euros, sin contar el impacto que podrán tener a partir de este año las nuevas deducciones aprobadas en la Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026, que devengan en la declaración de la renta de 2025, y cuyo impacto estimado es de 62,6 millones de euros.

Por su parte, los granadinos se ahorraron 40,2 millones en Itpajd, 52,7 millones en IRPF, 67 millones de euros en el ISD y 12,2 millones en el Impuesto sobre el Patrimonio. La Junta ha afirmado que "aunque es evidente que de estas medidas se ha beneficiado", en conjunto, la totalidad de los andaluces, el número de contribuyentes que han podido aplicarse cualquiera de las medidas de bajada de impuestos aprobadas desde 2019 asciende a 4.753.097, que es la suma de las declaraciones y autoliquidaciones presentadas por cada uno de los tributos. En Granada fueron 530.092 los contribuyentes que se beneficiaron de estas rebajas.

AYUDAS A LAS FAMILIAS

Asimismo, la Junta ha señalado que todas las medidas de bajadas de impuesto adoptadas por el Gobierno andaluz desde 2019 han estado orientadas a ayudar a las familias, y especialmente a las que tienen rentas medias y bajas.

"Hemos aprobado siete bajadas de impuestos, que han permitido que Andalucía pase de ser un infierno fiscal a ser hoy una de las comunidades en la que menos impuestos se pagan", ha señalado el delegado de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Gumersindo Fernández.

Estas bajadas de impuestos han implementado medidas que facilitan el acceso a la vivienda (bajadas del Itpajd y el IRPF), que dejan en manos de las familias una mayor proporción de sus salarios y rentas (IRPF) y que favorecen el mantenimiento del patrimonio familiar (IP, ISD).

"Las bajadas de impuestos formaban parte de los programas electorales con los que Juanma Moreno concurrió a las elecciones autonómicas de 2018 y 2022 y por los que terminó siendo elegido presidente de la Junta de Andalucía. Es un compromiso, por tanto, y como tal el Gobierno andaluz lo asume como una obligación", ha explicado el delegado Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Granada, Gumersindo Fernández.

El Gobierno andaluz entiende que "las medidas implementadas vienen a resolver una injusticia. En Andalucía hemos puesto en marcha esta estrategia de bajada de impuestos, porque éstos eran injustamente elevados", ha añadido, y ha recordado que, "mientras el PSOE utilizó sus competencias normativas para subir impuestos, el PP las ha utilizado para bajarlos".