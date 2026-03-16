Los Oscar coronan a Paul Thomas Anderson: 'Una batalla tras otra' manda con seis premios y 'Sirat' se va de vacío

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

'Una batalla tras otra', la película dirigida por Paul Thomas Anderson, fue la gran triunfadora en la 98.ª edición de los Oscar al hacerse con seis premios, incluyendo mejor película y mejor dirección. 'Sirat', la cinta española de Oliver Laxe que optaba a los premios a mejor película internacional y mejor sonido, se fue finalmente de vacío.

Basada en la corrosiva novela 'Vineland', del escritor estadounidense Thomas Pynchon y protagonizada por Leonardo DiCaprio, 'Una batalla tras otra', que partía como favorita con 13 nominaciones, cumplió con los pronósticos y se llevó media docena de premios, incluyendo mejor película y mejor dirección para P.T. Anderson.

"Siempre queda la duda de si uno lo merece... pero no hay duda del placer que me produce tenerlo", afirmó el cineasta al recoger el Oscar al mejor director, premio al que ya había estado nominado en tres ocasiones por había sido nominado tres veces a mejor director por 'Pozos de ambición', 'El hilo invisible' y 'Licorice Pizza'. "Este es un regalo maravilloso, y estoy muy feliz de considerar al cine mi hogar. Esto es realmente fantástico. Gracias de todo corazón", concluyó Anderson que también se llevó el premio al mejor guión adaptado.

Paul Thomas Anderson gana el #Oscars2026 a Mejor Dirección por 'Una batalla tras otra'. pic.twitter.com/WUsc6YeJIl — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) March 16, 2026

'Una batalla tras otra' también se alzó con los premios a mejor montaje para Andy Jurgensen y a mejor actor de reparto para Sean Penn, que no acudió a la gala a recoger el que es ya su tercer Oscar, igualando así a Jack Nicholson, Walter Brennan y Daniel Day-Lewis como actores con más galardones de la Academia. Además, la película de Anderson se anotó el primer Oscar de la historia al mejor casting, que fue para Cassandra Kulukundis.

La otra gran favorita, 'Los pecadores', que partía como la cinta más nominada de la historia de los premios con 16 candidaturas, fue también la otra gran triunfadora con cuatro estatuillas. El filme ambientado en el Misisipi de los años 30 que mezcla vampiros, blues y lucha racial se hizo con el Oscar a mejor actor para Michael B. Jordan, a mejor banda sonora para Ludwig Göransson, mejor guión original para Ryan Coogler y mejor fotografía para Autumn Durald, que hizo historia al convertirse en la primera mujer ganadora de este galardón.

'Los pecadores' se hace su tercer #Oscars2026 al ganar en la categoría de Mejor Fotografía. Autumn Durald hace historia la ser la primera mujer en ganar en esta categoría. pic.twitter.com/tMuR5HWWFr — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) March 16, 2026

El Oscar a la mejor actriz protagonista fue para la gran favorita, Jessie Buckley por su trabajo en 'Hamnet', filme dirigido por Chloé Zhao basado en la novela de Maggie O'Farrell, centrado en la figura de Agnes, la esposa de William Shakespeare. Amy Madigan se hizo con el premio a la mejor actriz de reparto por su interpretación como la inquietante tía Gladys en el filme de terror 'Weapons'.

Otras de las premiadas de la noche fueron 'Frankenstein', la adaptación del clásico de Mary Shelley dirigida por Guillermo del Toro que se llevó tres Oscar: mejor maquillaje y peluquería (Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey), mejor vestuario (Kate Hawley) y mejor diseño de producción (Tamara Deverell y Shane Vieau).

UN EMPATE HISTÓRICO

Uno de los momentos más curiosos de la gala se vivió en la entrega del premio al mejor cortometraje, donde hubo un empate, algo que solo se había producido en seis ocasiones anteriores en los 98 años de historia de los premios. Así, el Oscar al mejor cortometraje de ficción fue para 'Dos personas intercambiando saliva' y 'Los cantores rusos'.

El #Oscars2026 a Mejor Cortometraje de Ficción tiene dos ganadores: 'The singers' y 'Dos personas intercambiando saliva'. pic.twitter.com/eE6yWuqmOz — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) March 16, 2026

El Oscar a la mejor película de animación fue para el fenómeno de Netflix 'Las guerreras K-pop', que también se llevó el premio a la mejor canción original por el tema 'Golden', mientras que el galardón a la mejor película documental fue para 'Mr. Nobody contra Putin', filme de David Borenstein y Pavel Ilyich Talankin.

Así ha sido la actuación de la noche de los #Oscars2026. 'Golden', la ganadora a Mejor Canción Original ha puesto a todo el mundo en pie. pic.twitter.com/0JIkbI4jgH — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) March 16, 2026

VALOR SENTIMENTAL, MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

'Valor sentimental', cinta noruega dirigida por Joachim Trier, se ha alzado con el Oscar a la mejor película internacional en la 98.ª edición de los Premios de la Academia de Hollywood. Una categoría en la que también estaba nominada 'Sirat', cinta española de Oliver Laxe que también competía por el Oscar a mejor sonido, que fue para 'F1: La película'.

'Valor sentimental' volverá a Noruega con un #Oscars2026 bajo el brazo. Se convierte en la ganadora en la categoría de Mejor Película Internacional. pic.twitter.com/iZFyKse4ze — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) March 16, 2026

Los encargados de entregar el premio a la mejor película internacional fueron Priyanka Chopra y Javier Bardem. El actor español, que lucía chapas reivindicativas en su solapa, antes de la lectura de nominados proclamó "No a la guerra y y libertad para Palestina".

Junto a 'Sirat' y a la ganadora, las nominadas a mejor película internacional eran la iraní 'Un simple accidente' de Jafar Panahi, la brasileña 'El agente secreto' de Kleber Mendonça Filho y la tunecina 'La voz de Hind' de Kaouther Ben Hania.

'Sirat' también optaba al Oscar al mejor sonido por el trabajo de Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas. Una categoría en la que competía con 'Frankenstein' (Greg Chapman, Nathan Robitaille, Nelson Ferreira, Christian Cooke y Brad Zoern), 'Una batalla tras otra' (José Antonio García, Christopher Scarabosio y Tony Villaflor), 'Los pecadores' (Chris Welcker, Benjamin A. Burtt, Felipe Pacheco, Brandon Proctor y Steve Boeddeker) y la ganadora, 'F1: La película' (Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo y Juan Peralta).

En todo caso, con su nominación las tres responsables del sonido de Sirat ya hicieron historia en los Oscar, al convertirse en el primer equipo candidato al premio de la Academia de Hollywood en esta categoría integrado solo por mujeres.