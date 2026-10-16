Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este viernes 16 de octubre a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este viernes, 16 de octubre, hasta las 14 horas:

· Investigan en Almería la muerte de un hombre en el barrio de Pescadería tras escucharse disparos

La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre ocurrida este viernes en el barrio de Pescadería, en Almería capital, donde se han escuchado disparos, aunque por el momento no se han confirmado las circunstancias del fallecimiento. Se da la circunstancia de que este pasado miércoles se produjo el asesinato a tiros de un trabajador del servicio municipal de limpieza. Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada, cuando salía de su puesto de trabajo en el polígono industrial Sector 20 de la capital, un crimen por el que todavía no se han practicado detenciones. (Leer más https://acortar.link/KHy6hG)

· El Sindicato de Inquilinas de Sevilla se retira de la acampada de las Setas para "organizar" la huelga del 11N

El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Sevilla ha anunciado este viernes, 16 de octubre, que se retira de la acampada de las Setas de la Encarnación tras apoyarla 19 días de forma consecutiva para "organizar" la huelga en los barrios de Sevilla", al tiempo que ha agradecido "a todas las personas que han puesto el cuerpo" durante todas las jornadas en las que han pernoctado en el centro de la ciudad. En paralelo, la asamblea de la acampada, conformada por otros grupos sociales y personas a título individual, mantiene la acampada. (Leer más https://acortar.link/qsdd46)

· Adelante Andalucía presenta candidatos sin trayectoria institucional previa como cabezas de lista el 29N

Adelante Andalucía ha dado a conocer este viernes los nombres de los candidatos que van a encabezar las listas al Congreso de los Diputados con las que va a concurrir a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre por las ocho provincias de la comunidad autónoma, siete mujeres y un hombre que coinciden en ser "caras nuevas" sin trayectoria institucional previa en el mundo de la política. (Leer más https://acortar.link/UsJozi)

· Aplazado diez días el macrojuicio por el brote de listerioris de Magrudis para buscar un acuerdo

El juicio por el brote de listeriosis de 2019 provocado por la carne mechada contaminada distribuida por la empresa Magrudis que dejó a más de 200 personas intoxicadas y cuatro fallecidos, que tenía previsto su inicio este viernes en la Audiencia Provincial de Sevilla, ha quedado finalmente aplazado. (Leer más https://acortar.link/cCMNBv)

· Dos detenidos tras una pelea con un herido en una caseta de la feria de Jaén

Un herido por arma blanca y dos detenidos es el balance de una pelea que ha tenido lugar en la madrugada de este viernes en una caseta del recinto ferial de Jaén capital donde hasta este domingo, 18 de octubre, se viene celebrando la Feria de San Lucas. (Leer más https://acortar.link/45jba3)