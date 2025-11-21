Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este viernes 21 de noviembre a las 19 horas

SEVILLA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

· Javier Aureliano García renuncia como presidente de la Diputación de Almería tras su detención por el caso Mascarillas

Javier Aureliano García Molina ha presentado su renuncia como presidente de la Diputación de Almería de forma oficial este viernes por la mañana, después de que el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería acordase este pasado jueves su puesta en libertad con medidas cautelares tras prestar declaración judicial en la segunda fase del caso 'Mascarillas', que investiga el presunto cobro de 'mordidas' a través de contratos irregulares efectuados a través de la institución provincial.

· Amama "no se baja" del dato de 4.000 "llamadas de afectadas" por el cribado y confirma tres muertes por los fallos

La presidenta de Amama Sevilla, Ángela Claverol, ha asegurado este viernes que "no se baja porque es la realidad" de la cifra de 4.000 "llamadas de afectadas por el cribado" atendidas en la asociación. Un total de "llamadas y consultas" de mujeres que "no recibieron información de su mamografía. Y de ahí no me bajo". Además, ha aclarado que "no hacemos estadísticas" y ha confirmado, junto con el abogado de la entidad, Manuel Jiménez, que hay tres fallecidas por estos errores.

· Detenido en Sevilla por un homicidio cuyo cuerpo apareció carbonizado en el Canal de los Presos

La Policía Nacional ha detenido este viernes al presunto autor del homicidio cuyo cadáver fue descubierto en la mañana del pasado día 1 del mes de septiembre, en un tramo cubierto del canal de los presos, perteneciente al término municipal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). También ha sido detenida una mujer por un presunto delito de encubrimiento. Ambos han pasado disposición judicial.

· Maíllo cree que su candidatura "da un vuelco" a las andaluzas y mantiene aún "abiertas las puertas" a que se una Podemos

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha defendido este viernes que el hecho de que vaya a encabezar la candidatura de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta en 2026 da "un vuelco" a las perspectivas de las elecciones andaluzas previstas para la primavera del año que viene, al tiempo que ha indicado que la opción de esta coalición de partidos de izquierda mantiene "abiertas las puertas" a otras organizaciones que quieran sumarse, como Podemos, sin que ello suponga que se vaya a "parar" este proyecto que ya ha "echado a andar", y que va a avanzar "como un turbo" a partir de ahora.

· Tres detenidos, uno policía, por asaltar armados a un empresario chino en un salón de belleza en Málaga

La Policía Nacional ha detenido en el municipio malagueño de Marbella a tres personas implicadas supuestamente en el asalto e intento de detención ilegal a un empresario de origen chino cuando acudía a un centro de estética en Málaga. Los investigados, entre los que figuran un agente en activo de la Policía Local de la localidad marbellí y otro expolicía que había pertenecido a la misma plantilla, arrebataron el bolso que portaba la víctima con 4.000 euros en efectivo.