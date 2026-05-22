Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este viernes 22 de mayo a las 19 horas

Archivo - Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 22 May. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este viernes 22 de mayo hasta las 19 horas:

· Investigan un intento de estrangulamiento a un menor en un instituto de Vícar (Almería)

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para aclarar la agresión sufrida por un menor de 15 años de edad en un instituto de la Puebla de Vícar (Almería), donde habría sido estrangulado por otro alumno dentro de la instalaciones educativas. (Leer más https://acortar.link/KD1p4W)

· El Infoca da por estabilizado el incendio de Almería, donde se mantienen seis medios aéreos

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha dado por estabilizado el incendio que se declaró sobre las 11,00 horas de este jueves en el paraje 'El Pocico' situado en la zona minera de La Vagoneta, que afecta a los términos municipales de Huércal de Almería y la capital. (Leer más https://acortar.link/5S4ljj)

· El PSOE andaluz confía en que Zapatero dará "las explicaciones oportunas para ser absuelto" en el caso 'Plus Ultra'U

El parlamentario del PSOE-A y secretario de Organización del partido en Sevilla, Rafael Recio, ha trasladado este viernes su "confianza absoluta" en que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero dará "las explicaciones pertinentes y oportunas para ser absuelto" en el conocido como 'caso Plus Ultra' por el que se le investiga. (Leer más https://acortar.link/EilLNG)

· Cox trasladará su sede al Puerto de Sevilla y ampliará su capacidad hasta 2.000 empleados

El presidente ejecutivo de Cox, Enrique Riquelme, ha anunciado este viernes una inversión en torno a 30 millones de euros para la construcción de la nueva sede corporativa de la compañía en Sevilla, un proyecto cuya ejecución prevé arrancar en octubre, con un plazo estimado de 18 meses, y que se concibe como un campus corporativo de "nueva generación" orientado a atraer y retener talento, con capacidad para albergar hasta 2.000 profesionales. (Leer más https://acortar.link/iMBwO9)

· Prisión provisional para el detenido por matar a una anciana en Ogíjares (Granada) y prender fuego a la casa

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la plaza número 4 de Granada ha acordado este viernes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido por causar la muerte de una mujer de 79 años en Ogíjares el domingo pasado y prender fuego a la vivienda donde fue localizada ya sin vida. (Leer más https://acortar.link/fWAiqE)