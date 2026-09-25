Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este viernes 24 de septiembre a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este viernes, 25 de septiembre, hasta las 19 horas:

· Detenido un joven de 20 años por matar a puñaladas a una prostituta en un apartamento en Bormujos (Sevilla)

Un joven de 20 años ha sido detenido tras presuntamente matar a puñaladas a una prostituta de 41 años con la que había concertado una cita en la habitación de un apartamento de la localidad sevillana de Bormujos en la noche de este jueves, 24 de septiembre. (Leer más https://acortar.link/UofRi5)

· El Juzgado archiva la segunda causa contra Juana Rivas por sustracción de menores

El juzgado ha acordado el archivo de la segunda causa que se abrió contra Juana Rivas en 2025 por un presunto delito de sustracción de menores, a raíz de una denuncia de su expareja después de que su hijo pequeño no regresara con él a Italia tras pasar las vacaciones de Navidad con la madre en Maracena (Granada). (Leer más https://acortar.link/aGv1kN)

· Montero admite que la imagen de Zapatero se ve "afectada" y se desmarca de su proceder con las joyas: "Yo no lo haría"

La secretaria general del PSOE de Andalucía y vicesecretaria general del PSOE federal, María Jesús Montero, ha reiterado este jueves su "confianza" en el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, si bien ha admitido que su imagen se ha visto "afectada" por el asunto de las joyas que le fueron intervenidas durante un registro en su oficina, así como se ha desmarcado de la forma de proceder del que fuera secretario general del PSOE en ese caso, al señalar que ella no haría lo que él hizo. (Leer más https://acortar.link/oHcMei)

· La Junta aprobará por decreto ley antes de final de año una norma integral frente a las agresiones a sanitarios

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado este viernes una ley integral frente a las agresiones a los profesionales del sistema sanitario que el Gobierno andaluz prevé llevar al Parlamento antes de que finalice el año y que aprobará mediante decreto ley por la "urgencia y necesidad" de la norma. (Leer más https://acortar.link/7TwIAN)

· Las obras en la SE-40 en Sevilla destapan varios metros de restos arqueológicos del acueducto romano de Itálica

Las obras en la SE-40 en el tramo entre Valencina de la Concepción y Salteras en Sevilla han destapado varios metros de restos arqueológicos del acueducto romano de Itálica. (Leer más https://acortar.link/T31ppx)