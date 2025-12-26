Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este viernes 26 de diciembre a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este viernes 26 de diciembre hasta las 19 horas:

· Las casas rurales y los hoteles alcanzarán entre el 70% y 80% de su ocupación en la recta final del 2025

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha indicado que las previsiones turísticas de cara a los últimos días del año 2025 apuntan a que los alojamientos rurales estarán con ocupaciones cercanas al 70%, diez puntos porcentuales más que en 2024; mientras que, el alojamiento hotelero tradicional alcanzará el 80% de ocupación en la mayor parte de las provincias andaluzas. (Leer más https://acortar.link/f2epBw )

· Detenido el condenado por el crimen del pozo de Cartaya, uno de los prófugos más buscados de España

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado lunes a José María Pavón Pereira, prófugo incluido en la campaña 'Los 10 más buscados', reclamado por un delito de asesinato con alevosía y otro de asesinato con ensañamiento a la pena de 41 años de prisión, por asesinar a dos hombres cuyos cadáveres fueron hallados en un pozo de una finca en Cartaya (Huelva) en 2019. Este hombre se encontraba escondido en una nave lejos del municipio onubense. (Leer más https://acortar.link/1h2gKX)

· Sierra Nevada se acerca a los 70 kilómetros esquiables en un fin de semana que podría traer nuevas nevadas

La estación de esquí de Sierra Nevada se acerca este viernes a los 70 kilómetros esquiables en un fin de semana en el que la previsión meteorológica apunta a posibles nevadas, especialmente el domingo, en la que es la mejor Navidad de los últimos años en el recinto invernal. Este viernes el macizo granadino ofrece "un día espectacular", según destacan a Europa Press fuentes de Cetursa Sierra Nevada. Predominan los cielos poco nubosos y no se esperan precipitaciones ni tormentas. (Leer más https://acortar.link/wX5Djg)

· Intervienen en una fiesta sin autorización organizada en una vivienda alquilada en Málaga con más de 100 personas

La Policía Local de Málaga ha intervenido este viernes en una fiesta sin autorización organizada en una vivienda ubicada en la Carretera de Coín, en el distrito malagueño de Churriana, que había sido alquilada. La organización de este evento había sido identificada a través de las redes sociales por agentes del Grupo de Investigación y Protección (GIP) en el marco de la labor investigadora que se lleva a cabo en estas fechas para detectar la posible organización de fiestas en espacios sin autorización. (Leer más https://acortar.link/gVPoSB)

· Muere una menor de 17 años atropellada tras un accidente en la A-7 en Huércal-Overa (Almería)

Una menor de 17 años de edad ha fallecido cuando era trasladada en ambulancia al Hospital de La Inmaculada de Huércal-Overa (Almería) tras haber sufrido un atropello en la autovía A-7 a su paso por la mencionada localidad en la noche de este jueves. (Leer más https://acortar.link/TmzAuW)