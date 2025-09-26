Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este viernes 26 de septiembre a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este viernes 26 de septiembre hasta las 19 horas:

· Moreno exige "respeto" a Turull (Junts) y anuncia otra deducción fiscal en Andalucía: "Lo siento, independentistas"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reaccionado este viernes a las polémicas declaraciones del secretario general de Junts, Jordi Turull, sobre las rebajas de impuestos en la comunidad andaluza, exigiendo "respeto" y anunciando otra nueva deducción fiscal. "Lo siento, independentistas", ha dicho. (Leer más https://acortar.link/QeNGs7)

· Montero responde a Turull (Junts) que "los andaluces no viven de las subvenciones de nadie"

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha replicado este viernes al secretario general de Junts, Jordi Turull, que "los andaluces no viven de las subvenciones de nadie". (Leer más https://acortar.link/4MBuZ0)

· A prisión tras el apuñalamiento de un joven en Las Gabias (Granada) por el que hay detenido también un menor

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 3 de Santa Fe (Granada), en funciones de guardia, ha acordado en la tarde de este viernes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del detenido tras el apuñalamiento a un joven de 19 años que resultó con heridas inciso contusas este pasado martes en el municipio de Las Gabias, en el área metropolitana granadina. (Leer más https://acortar.link/ctdXlk)

· El Ciberescudo de la Junta para proteger a los menores en Internet estará listo a principios de 2026

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha anunciado este viernes que, a principios del próximo año, la Junta ofrecerá a todos los andaluces una aplicación gratuita, un Ciberescudo, para la protección de los menores de edad en Internet "que podrá detectar y bloquear en tiempo real los contenidos inapropiados o maliciosos". (Leer más https://acortar.link/O3dyXo)

· La Policía desmantela "un bosque de marihuana" en un paraje de difícil acceso de El Ejido (Almería)

La Policía Nacional en El Ejido (Almería) ha desmantelado en una zona de difícil acceso del paraje de Almerimar, dentro de la denominada Operación Charco, lo que ha denominado un "bosque de marihuana", ya que en este lugar oculto se han incautado de 2.180 plantas de cannabis sativa, con un peso bruto de 626 kilogramos. (Leer más https://acortar.link/Ibhezh)