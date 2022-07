Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este viernes 1 de julio a las 19 horas

SEVILLA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este viernes 1 de julio hasta las 19 horas:

· Hallan el cadáver de un hombre con signos de violencia en Marbella (Málaga) en un posible ajuste de cuentas

La Policía Nacional ha abierto una investigación sobre las circunstancias de la muerte de un hombre cuyo cadáver ha sido hallado con signos de violencia en la localidad malagueña de Marbella y la Policía Nacional apunta a la posibilidad de que se trate de un ajuste de cuentas.

· Quince detenidos de una red que introdujo 1.500 kilos de hachís en embarcaciones en la desembocadura del Guadalquivir

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria en el marco de la denominada 'Operación Estudiantino', han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas por vía marítima que operaba desde la desembocadura del río Guadalquivir. La organización utilizaba embarcaciones de recreo y semirrígidas para introducir la droga, aparentando cualquier actividad náutica recreativa como la pesca o el buceo, para recibir su carga desde embarcaciones nodrizas y regresar a puertos deportivos. Se han detenido a los 15 integrantes de la organización.

· A prisión un agresor sexual reincidente acusado de violar en Almería a una joven en la Nochevieja de 2020

La Policía Nacional ha detenido a un varón, que ya ha ingresado en prisión por orden judicial, como presunto autor de la agresión sexual sufrida por una joven en Almería en la Nochevieja de 2020. El detenido contaba con antecedentes por otra agresión similar cometida en la localidad granadina de Loja.

· Marín desvela haber "tenido ofertas" del PP-A y "de más gente" pero insiste en que su "etapa política ha finalizado"

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en funciones, Juan Marín, ha asegurado este viernes que "mi etapa política ha finalizado" aun cuando ha reconocido que "he tenido ofertas de ellos", en alusión al PP-A, "y de más gente", aunque ha precisado que "no he tomado ninguna decisión" sobre su futuro.

· Andalucía supera los 600 hospitalizados Covid tras sumar 33 y alcanza los 35 ingresos en UCI tras subir diez

Andalucía ha registrado este viernes 1 de julio 33 hospitalizados más que el pasado martes, cuando se registraron 573, hasta situarse en 606, mientras que los ingresos en unidades de cuidados intensivos han aumentado en diez personas hasta situarse en 35.