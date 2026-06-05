Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este viernes 5 de junio a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este viernes 5 de junio hasta las 14 horas:

· Investigan como violencia de género el crimen con arma de fuego de una mujer en Málaga

La Policía Nacional investiga el asesinato de una mujer de 51 años en la zona norte de Málaga capital como presunta violencia de género, tras hallar el cuerpo con heridas de arma de fuego, junto al de un hombre de 56 años. La Unidad contra la Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno está recabando todos los datos del caso para remitirlos a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género para su confirmación como un nuevo caso de violencia de género. (Leer más https://acortar.link/xNs2sd)

. El Infoca eleva a 17 los medios aéreos para las labores de extinción del incendio de Alosno (Huelva)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha aumentado en la mañana de este viernes los medios aéreos, hasta sumar 17 aeronaves, para las labores de extinción del incendio declarado este jueves en el paraje Carril del Cementerio de Alosno (Huelva) por la que se ha elevado el Plan de Emergencias ante el Riesgo de Incendios Forestales en Andalucía a fase de emergencia, situación operativa 1. Según ha informado el Infoca en su cuenta de la red social 'X', se han habilitado tres helicópteros pesados, cuatro semipesados y uno ligero. Por otro lado, dos aviones de carga en tierra, cuatro anfibios ligeros, uno de coordinación y dos anfibios pesados del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. (Leer más https://acortar.link/IpzTW9)

. Más de 7.000 andaluces se desplazarán a Madrid con motivo de la visita de León XIV

Más de 7.000 andaluces se desplazarán este fin de semana desde las Diócesis de cada provincia a Madrid para asistir a los actos organizados con motivo de la visita del Papa León XIV a España. Según han detallado las Diócesis de las diferentes provincias andaluzas a Europa Press, la participación de jóvenes es la más numerosa --a pesar de que la visita del Papa ha coincidido con fechas de exámenes--, pero también asistirán colegios, comunidades eclesiásticas y particulares. (Leer más https://acortar.link/22X0jQ)

. Prisión para el detenido en Granada por agresión sexual que estaba en tercer grado tras delitos similares

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Granada, plaza número 4, en funciones de guardia, ha decretado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre de 55 años detenido por agredir sexualmente a una mujer y que estaba en tercer grado por delitos similares cometidos en 2001. Así lo han informado fuentes del TSJA, que precisan que el detenido está siendo investigado por un delito de agresión sexual con penetración y robo con violencia casa habitada. (Leer más https://acortar.link/tOxn5z)

. El PSOE-A critica la "autocomplacencia" de la Junta y que Moreno esté "desaparecido" al inicio de la época de incendios

El PSOE de Andalucía ha llamado este viernes la atención sobre la "autocomplacencia" que detecta en el Gobierno del PP-A al inicio de la temporada de alto riesgo de incendios forestales en la comunidad autónoma, así como ha criticado que el presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno, esté "desaparecido en combate" en este contexto. Son ideas que ha venido a trasladar la secretaria de Empleo del PSOE-A y diputada en el Congreso, Carmen Castilla, en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla coincidiendo con la conmemoración, este 5 de junio, del Día Mundial del Medio Ambiente. (Leer más https://acortar.link/9kS9N0)