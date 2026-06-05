Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este viernes 5 de junio a las 19 horas

Archivo - Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este viernes 5 de junio hasta las 19 horas:

· Más de 7.000 andaluces se desplazarán a Madrid con motivo de la visita de León XIV

Más de 7.000 andaluces se desplazarán este fin de semana desde las Diócesis de cada provincia a Madrid para asistir a los actos organizados con motivo de la visita del Papa León XIV a España. Según han detallado las Diócesis de las diferentes provincias andaluzas a Europa Press, la participación de jóvenes es la más numerosa --a pesar de que la visita del Papa ha coincidido con fechas de exámenes--, pero también asistirán colegios, comunidades eclesiásticas y particulares. (Leer más https://acortar.link/22X0jQ)

· Andalucía contabiliza cinco asesinatos machistas en 2026 tras confirmarse el caso de Málaga capital

Andalucía contabiliza en lo que llevamos de 2026 un total de cinco asesinatos por violencia machista tras confirmarse el caso de la mujer de 51 años de Málaga capital, presuntamente asesinada por su pareja, de 56 años, con un arma de fuego. Con este asesinato, la provincia malagueña registra su segunda víctima mortal por violencia de género en lo que va de año junto con el crimen ocurrido en Alhaurín el Grande el pasado mes de enero. (Leer más https://acortar.link/ll7eWg)

· El juez del caso Sandra Peña confirma el archivo de la querella de los padres contra el colegio sevillano

El juez de Instrucción número 7 de Sevilla ha confirmado el archivo de la querella que los padres de Sandra Peña, la menor que se suicidó tras ser víctima, presuntamente, de acoso escolar, presentaron contra los responsables del centro Irlandesas de Loreto. (Leer más https://acortar.link/HGxlgi)

· El Infoca da por estabilizado el incendio de Alosno (Huelva)

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado que el incendio declarado este jueves en el paraje Carril del Cementerio de Alosno (Huelva) ha quedado estabilizado, por lo que el Plan de Emergencias ante el Riesgo de Incendios Forestales en Andalucía desciende a fase de preemergencia, situación operativa 0. (Leer más https://acortar.link/92sJut)

· Alejandro Sanz inicia este sábado en Sevilla su gira española: "Hola mi gente, feliz por comenzar en casita"

El cantante Alejandro Sanz inicia este sábado, 6 de junio, su tour en España con parada en el estadio La Cartuja, a las 22,00 horas --la segunda cita en Andalucía será en Fuengirola (Málaga) el 24 de julio--, donde presentará su nuevo trabajo discográfico: '¿Y ahora qué?'. Al respecto, el artista se ha mostrado "muy feliz" por comenzar su gira "en casita". La última vez que brindó un concierto en la capital andaluza fue hace justo seis años, cuando congregó a 45.000 personas en el estadio Benito Villamarín. (Leer más https://acortar.link/q9Vtfe)