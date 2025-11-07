Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este viernes 7 de noviembre a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este viernes 7 de noviembre hasta las 14 horas:

· Muere un trabajador al caer desde el tejado de una nave en Maracena (Granada)

Un trabajador de mediana edad ha fallecido en la mañana de este viernes al caer desde el tejado de una nave ubicada en el polígono industrial La Paz, en término municipal de Maracena, en el área metropolitana de Granada.

· Intervenidas en Cádiz dos toneladas de hachís y un fusil de asalto AK-47 en el río Guadalete

La Policía Nacional ha llevado a cabo una operación contra el tráfico de drogas a gran escala que se desarrollaba a través del tramo navegable del río Guadalete, en la provincia de Cádiz, interviniendo 2.000 kilogramos de hachís, un arma de guerra tipo AK-47 con cargador municionado y dos vehículos todoterreno robados utilizados para el transporte de la sustancia estupefaciente. Por estos hechos ha sido detenida una persona natural de Jerez.

· Repullo avanza que Moreno introducirá "novedades importantes" en la dirección del PP-A

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha augurado este viernes que el presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, introducirá "novedades importantes" en la dirección del partido en el Congreso Regional que se celebra este fin de semana en Sevilla y en el que revalidará el liderazgo que lleva ejerciendo desde 2014.

· Cae una red de tráfico de armas y drogas con 18 detenidos en Almería, Granada y Huelva

La Policía Nacional ha desarticulado en Almería una red criminal dedicada al tráfico de drogas y armas de fuego mediante una operación desarrollada en dos fases que ha incluido registros y detenciones en Almería, Granada y Huelva. La segunda fase ha culminado con 18 detenidos y 23 registros, en los que se han intervenido más de 3.000 plantas de marihuana, 20 armas de fuego, 130.000 euros en metálico, documentación electrónica y 302 décimos de Lotería Nacional utilizados para blanquear capitales.

· Muere un joven de 19 años en un accidente entre un coche y una moto en Isla Mayor (Sevilla)

Un joven de 19 años de edad ha fallecido en un accidente de tráfico entre un turismo y una motocicleta registrado a última hora de este jueves 6 de octubre en el municipio de Isla Mayor, a la altura del Poblado de Alfonso XIII.