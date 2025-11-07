Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este viernes 7 de noviembre a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este viernes 7 de noviembre hasta las 19 horas:

· La AESAN alerta de listeria en un lote de chopped de la marca Nuestra Alacena, de Dia, distribuido en Andalucía

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado este viernes de la presencia de 'Listeria monocytogenes' en un lote de 'Chopped lata finas lonchas' de la marca Nuestra Alacena, de supermercados Dia, a raíz de una notificación trasladada por las autoridades sanitarias de Andalucía.

· Muere un trabajador al caer desde el tejado de una nave en Maracena (Granada)

Un trabajador de mediana edad ha fallecido en la mañana de este viernes al caer desde el tejado de una nave ubicada en el polígono industrial La Paz, en término municipal de Maracena, en el área metropolitana de Granada.

· Moreno saluda a los líderes regionales de CCOO y UGT antes de su "entrada triunfal" al Congreso del PP-A

El candidato a la reelección como presidente del PP-A y presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha llegado en la tarde de este viernes al 17 Congreso regional del partido, con el objetivo de "renovar la ilusión" y el "futuro por Andalucía", y ha hecho una "entrada triunfal" al plenario, según palabras del conductor del cónclave, el periodista Luis Márquez.

· Cae una red de tráfico de armas y drogas con 18 detenidos en Almería, Granada y Huelva

La Policía Nacional ha desarticulado en Almería una red criminal dedicada al tráfico de drogas y armas de fuego mediante una operación desarrollada en dos fases que ha incluido registros y detenciones en Almería, Granada y Huelva. La segunda fase ha culminado con 18 detenidos y 23 registros, en los que se han intervenido más de 3.000 plantas de marihuana, 20 armas de fuego, 130.000 euros en metálico, documentación electrónica y 302 décimos de Lotería Nacional utilizados para blanquear capitales.

· Muere un joven de 19 años en un accidente entre un coche y una moto en Isla Mayor (Sevilla)

Un joven de 19 años de edad ha fallecido en un accidente de tráfico entre un turismo y una motocicleta registrado a última hora de este jueves 6 de octubre en el municipio de Isla Mayor, a la altura del Poblado de Alfonso XIII.