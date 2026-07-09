El cine de verano vuelve al Auditorio de la Alameda de Jaén con una "extensa cartelera" hasta el 31 de agosto

Presentación del cine de verano en el Auditorio de la Alameda. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio de la Alameda, en Jaén, volverá a abrir sus puertas desde este viernes y hasta el 31 de agosto, a una nueva edición del Cine de Verano, con una "extensa cartelera" que incluye "grandes taquillazos, estrenos recientes, películas de autor, cine infantil y familiar".

La concejala de Cultura y Turismo, María Espejo, junto con el gerente de Fescinal, David Lluesma, ha presentado este jueves la programación correspondiente a este mes, mientras que la de agosto se detallará más adelante.

La proyecciones comienzan este viernes con la película 'Michael', centrada en la vida del 'Rey del Pop', estrenada "hace tan solo un par de meses en España" y con "un impacto internacional en taquilla". Además, se podrá ver dos filmes "de culto", como 'El diablo se viste de Prada 2' y 'Masters del universo'.

En cuanto a cine infantil, la edil ha destacado títulos como 'Super Mario Galaxy', 'La Familia Beneton 2', 'The Mandalorian and Grogu', 'Toy Story 5' y 'Vaiana'. No faltarán otros géneros, como el "terror psicológico" de 'Backrooms', "uno de los grandes éxitos del año", y 'Obsession'.Igualmente, la cartelera incluye la ciencia ficción de 'El día de la revelación' o la superproducción 'Supergirl'.

Espejo, que ha valordo el "gran prestigio" de Fescinal, empresa "de raíces jiennenses", en proyecciones al aire libre, ha animado "a disfrutar de esta amplia propuesta de ocio cultural de la ciudad que amenizará las calurosas noches de verano".

Por su parte, Lluesma ha explicado que toda la programación se puede consultar en la web cineveranojaen.com, donde también se pueden adquirir las entradas. En todo caso, ha puntado que, en breve, se anunciará el resto de la programación de agosto, donde también habrá propuestas interesantes.

En este sentido, ha aludido al cine mudo, con una sesión especial que transportará a los espectadores a comienzos del siglo XX. Así, podrán experimentar el cine tal y como fue en sus inicios y con música en la sala con 'Siete Ocasiones'.

Junto a ello, se ha referido a la presencia de cine español con coloquio. Tras la proyección de 'El mal', los espectadores podrán charlar con su director, Juanma Bajo Ulloa, para comentar la película y plantear cuestiones sobre el rodaje.