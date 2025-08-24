El cineasta cordobés Javier Gutiérrez estrenará en el Fantastic Fest de Texas la restauración 4K de '3 Días'

CÓRDOBA 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El aclamado cineasta cordobés F. Javier Gutiérrez, ganador del Premio Auteur en la 29 edición de los Satellite Awards de este año, que otorga la Academia de la Prensa International de Estados Unidos, celebrará el estreno mundial de la nueva restauración en 4K de su ópera prima y película de culto '3 Días' (2008), en el Fantastic Fest 2025, que tendrá lugar el próximo septiembre en la capital de Texas (Estados Unidos).

Se trata, según la información facilitada a Europa Press por Unfiled Films, del festival de cine de terror, ciencia ficción, fantasía y acción número uno en Estados Unidos, con una edición anual que, en este caso, es la número 20, a celebrar del 18 al 25 del próximo mes de septiembre y en cuya programación se incluye el laureado primer largometraje de Gutiérrez.

Así, tras su estreno en la Berlinale, '3 Días" ganó múltiples premios, incluyendo el de Mejor Película en el Festival de Málaga. También fue aclamada como una de las películas más originales en su género, y consolidó a Gutiérrez como "una voz audaz y diferente en el cine fantástico".

Ambientada en los tres días previos a la colisión de un asteroide contra el planeta, la película sigue el desesperado intento de un hombre por proteger a su familia mientras la sociedad se derrumba a su alrededor.

La nueva restauración, supervisada por el propio director, se realizó a partir del negativo original, recuperando la riqueza visual y la atmósfera implacable de la película con una claridad sin precedentes.

Al respecto, el cineasta ha destacado que '3 Días' siempre ha ocupado "un lugar especial en mi corazón: introdujo un universo personal, muy andaluz, que luego amplié con 'La Espera', el segundo capítulo de una trilogía espiritual, aun por cerrar".

Junto a ello, ha señalado que el Fantastic Fest "es el lugar ideal para el estreno mundial de esta restauración 4K", pues es "un festival que celebra el cine fantástico más arriesgado, sin compromisos".

Además, este evento marca el regreso de Gutiérrez al Fantastic Fest tras el estreno en la edición de 2023 de su aclamada obra más reciente, 'La Espera', seguido de su estreno español en el Festival de Sitges ese mismo año. 'La Espera' recibió más de 30 premios internacionales, compitió en los Oscars 2025 por España, junto a 'La habitación de al lado', de Pedro Almodóvar, y su guión fue incluido en la Colección Esencial Permanente del Archivo de la Academia de Cine de Hollywood.