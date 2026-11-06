Cinema26 homenajea a la cineasta cordobesa Josefina Molina con una reinterpretación de 'Función de noche' en su cartel

Cinema26, la V Semana del Cine de Córdoba, presenta el cartel de su quinta edición con un homenaje a la cineasta cordobesa Josefina Molina y su película más popular: 'Función de noche'. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cinema26, la V Semana del Cine de Córdoba, ha presentado este viernes el cartel de su quinta edición con un homenaje a la cineasta cordobesa Josefina Molina y su película más popular: 'Función de noche'. La cita se celebrará del 26 de noviembre al 3 de diciembre, cuando tendrá lugar la gala de clausura y entrega de premios.

Durante la presentación han intervenido el alcalde, José María Bellido, y el director de Cinema, Edgar Burgos, y han asistido la delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, Isabel Albás; el director de la Fundación Kutxakbank, Leopoldo Izquierdo; el gerente de la Filmoteca de Andalucía, Francisco de Paula Pérez; el director territorial de RTVA Córdoba, Pedro García; la directora territorial de Hammam al Ándalus, Antonia Alcántara, y el director del Hotel Hesperia, Manuel García.

De este modo, el cartel de esta edición rinde homenaje a la recientemente fallecida cineasta cordobesa Josefina Molina, tomando como referencia el icónico cartel de 'Función de noche' (1981), una de las películas más representativas de su filmografía. A través de esta reinterpretación, el festival continúa reivindicando el legado de una figura imprescindible de nuestro cine, cuya trayectoria y aportación cultural merecen un reconocimiento permanente.

En su intervención, Burgos, también presidente de Record, asociación organizadora del festival, ha recordado que "se dedicó un homenaje en la pasada edición, apenas unos meses antes de su fallecimiento, porque sentíamos la responsabilidad y la necesidad de volver a reivindicar la importancia de su figura y su legado, pero sentíamos la necesidad de cerrar el círculo con este cartel homenaje".

Dicho homenaje consistió en la proyección de 'Función de noche', una mesa redonda titulada 'Enfocando a Josefina' y un vídeo homenaje en la gala de clausura.

Mientras, el alcalde ha destacado que "es muy importante apostar por el talento y el trabajo de los profesionales del cine cordobés y andaluz; tanto del que ya está consolidado como del que está por llegar", de forma que hay que "apostar por los jóvenes y ofrecerles un espacio en el que aprender, mostrar y demostrar su talento".

Esta Semana del Cine es "el perfecto escaparate para ello y, desde el Ayuntamiento de Córdoba vamos a seguir apostando por ella", ha trasladado el regidor.

PREMIOS HONORÍFICOS Y EL PRIMER PREMIO A LA MEJOR CINEASTA ANDALUZA

En la rueda de prensa, Burgos ha adelantado algunas novedades de esta edición como el Premio Embajador Cinematográfico de Córdoba al actor Fernando Tejero; el Premio Divulgación Cinematográfica de Córdoba a la asociación CineCercano, y el nuevo Premio a la Mejor Cineasta Andaluza, de la mano de RTVA, a la productora Agus Jiménez.

Según ha afirmado el director, "Cinema reconoce a Fernando Tejero su destacada trayectoria en el cine, el teatro y la televisión, que le ha convertido en uno de los actores más populares del audiovisual español, consiguiendo el Premio Goya al Mejor Actor Revelación por Días de fútbol".

La asociación CineCercano recibirá el Premio Divulgación Cinematográfica de Córdoba por su labor acercando el cine a la ciudadanía y fomentando la cultura cinematográfica. Su trayectoria ha contribuido a crear espacios de encuentro, conectar a las personas y generar comunidad en torno al audiovisual.

Y la productora Agus Jiménez recogerá el Premio a la Mejor Cineasta Andaluza de Canal Sur Radio y Televisión, concedido por sus más de 20 años de trayectoria en la producción cinematográfica y audiovisual, impulsando desde Enciende TV proyectos de ficción, documental y televisión que contribuyen a proyectar el talento andaluz. Un reconocimiento también a su compromiso con el desarrollo de la industria, la igualdad y la representación colectiva del sector, desde su presidencia de Aamma y, actualmente, de Ancine.

NUEVOS 'PARTNERS' PARA CUIDAR EL CINE ANDALUZ

El crecimiento del festival cordobés se mantiene en ascenso gracias a la incorporación de nuevos 'partners' estratégicos cuyo objetivo de cuidar y difundir la industria cinematográfica se fusiona con los objetivos de Cinema. RTVA se establece como medio oficial de la V Semana del Cine de Córdoba, reforzando su compromiso con el cine andaluz y poniendo en marcha el nuevo Premio a la Mejor Cineasta Andaluza, que se suma al palmarés oficial del festival.

Dicha alianza permite ampliar la visibilidad del talento audiovisual de nuestra comunidad y fortalecer la conexión de Cinema con la industria cinematográfica andaluza.

Por otro lado, Hotel Hesperia Córdoba se convierte en el hotel oficial del festival, estableciendo una colaboración que va más allá del alojamiento y que conecta plenamente con la identidad y la filosofía de Cinema. Su ubicación privilegiada, junto al entorno de la Mezquita-Catedral, permite consolidar el corazón histórico de Córdoba como punto de encuentro y centro neurálgico de la actividad del festival, favoreciendo un modelo de evento cercano, accesible y estrechamente vinculado a la ciudad.

Al respecto, Burgos ha apuntado que "se trata de dos incorporaciones estratégicas que serán claves en el presente y en el futuro del festival", a lo que ha agregado que "es un verdadero privilegio para Cinema tener estos compañeros de viaje".

Estos dos nuevos 'partners' vienen a sumarme a los que ya son parte fundamental de Cinema, con cuya implicación y confianza en un proyecto cultural de este calibre permiten el desarrollo de actividades y el reconocimiento del talento en el sector. Los patrocinadores oficiales son Diputación de Córdoba, Fundación Kutxabank y Junta de Andalucía, que a través de la Filmoteca de Andalucía ofrece sus instalaciones como sede principal para las proyecciones y coloquios con los cineastas y el elenco de los largometrajes y cortometrajes. Por su parte, Hammam al Ándalus se refuerza como 'partner' estratégico.

Cinema26, V Semana del Cine de Córdoba, es el evento cinematográfico de referencia en la provincia. Este año el festival tendrá lugar entre el jueves 26 de noviembre y el jueves 3 de diciembre en la Filmoteca de Andalucía (Calle Medina y Corella, número 5) y otras sedes.