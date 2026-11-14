Cinema26 ofrecerá un taller de guion impartido por la guionista cordobesa Araceli Álvarez de Sotomayor

La guionista cordobesa Araceli Álvarez de Sotomayor, guionista en series como La que se avecina, Sin Gluten o Machos Alfa. - CINEMA26

CÓRDOBA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La V Semana del Cine de Córdoba, Cinema26, anunciado que Cinema Training --su rama formativa-- ofrecerá un taller de guion de comedia de dos jornadas impartido por la guionista cordobesa Araceli Álvarez de Sotomayor, guionista en series como La que se avecina, Sin Gluten o Machos Alfa, entre otras. Se trata de un curso organizado por la Asociación de Cineastas de Andalucía (CINA) en colaboración con Fundación SGAE y Cinema26.

Según destacan desde la organización, el curso 'Escribir un buen guion y saber venderlo' se desarrollará en la Filmoteca de Andalucía el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, en horario matinal. Este curso aborda las claves para escribir un buen guion y saber cómo comercializarlo. La participación en el taller implica inscripción previa, por lo que se habilitará un formulario en la página web de Cinema26 ('https://cinemacordoba.com/') donde se dará acceso por orden de inscripción hasta completar aforo.

La primera jornada se centrará en los fundamentos de la escritura audiovisual: estructuras dramáticas, géneros, conflicto, construcción de personajes y tipos de comedia. La segunda explorará el mercado profesional de la venta de guiones, ofreciendo herramientas para desenvolverse en la industria. Ambas sesiones combinarán contenidos teóricos con espacios para preguntas e intercambio de experiencias.

Cinema Training permite que los estudiantes y los profesionales del sector audiovisual puedan completar su formación en distintas áreas y conocer el trabajo de creadores y creadoras de primer nivel. La programación completa del festival y el listado de talleres y 'masterclass' de Cinema Training se anunciará próximamente.

En concreto, Araceli Álvarez inició su trayectoria audiovisual tras diez años como abogada y estudiar Arte Dramático. Guionista de La que se avecina y El Pueblo, es cocreadora de Machos Alfa y Muertos SL. Ha trabajado como coordinadora de guion en Animal Salvaje, nominada al Emmy Internacional, y como creadora, guionista y productora ejecutiva de Nails y Sin Gluten, cuya segunda temporada se estrenará en 2027.

Cinema26, V Semana del Cine de Córdoba, es el evento cinematográfico de referencia en la provincia. Este año el festival tendrá lugar entre el jueves 26 de noviembre y el jueves 3 de diciembre en Filmoteca de Andalucía, Calle Medina y Corella, número 5, y otras sedes.

Se trata de una actividad organizada por la Asociación Profesional de Cine y Audiovisual de Córdoba (Record) que cuenta con la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba como patrocinador principal y con Junta de Andalucía, Diputación de Córdoba y Fundación Kutxabank como patrocinios colaboradores, además de Hammam Al Ándalus como 'partner' estratégico y Hesperia Córdoba como hotel oficial y Canal Sur Radio y Televisión como medio oficial.