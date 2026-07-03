Cines del Sur regresa a Granada con más de 40 películas y espacio para coproducciones internacionales

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, preside la presentación del Festival Cines del Sur. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional Cines del Sur celebrará su duodécima edición del 17 al 24 de julio con más de 40 películas y una nueva ventana para las coproducciones internacionales en la Sección Oficial competitiva, que reunirá algunas de las producciones más destacadas del cine internacional contemporáneo.

Entre ellas figuran la mexicana 'La reserva', de Pablo Pérez Lombardini; la brasileña 'As Vitrines', de Flávia Castro; la turca 'Early Winter', de Özcan Alper; la tunecina 'Exile', de Mehdi Hmili; la china 'The Sun Rises on Us Al'l, de Cai Shangjun; así como las producciones 'Crocodile', de Nigeria, y 'Funky Freaky Freaks', de Corea del Sur.

Estas películas competirán por la tradicional Alhambra de Oro y por el Premio del Público, dotado con 5.000 euros. Como novedad, la edición 2026 incorpora la sección competitiva Llaves del Sur, concebida como una prolongación natural de la Sección Oficial y dedicada a coproducciones entre países europeos y territorios del Sur global.

El apartado contará con seis películas inéditas en España y Andalucía, entre las que destacan 'Becoming' (Kazajistán), 'Laundry' (Sudáfrica), 'Where the Wind Comes From' (Túnez), 'Nawi: Dear Future Me' (Kenia) y el documental iraní 'All My Sisters'.

La inauguración del festival tendrá lugar en el Teatro del Generalife con el estreno en España del documental 'Para vivir. El implacable tiempo de Pablo Milanés', dirigido por Fabien Pisani.

La proyección estará acompañada por un concierto homenaje al legendario cantautor cubano, en una de las citas más destacadas de la programación.

Las proyecciones y actividades se desarrollarán en algunos de los espacios patrimoniales y culturales más representativos de Granada, entre ellos el Teatro del Generalife, donde tendrá lugar la inauguración; el Teatro Isabel la Católica, sede de la clausura; el Centro Federico García Lorca; el Corral del Carbón; la Plaza de las Pasiegas y el Palacio de los Condes de Gabia.

RESPALDO INSTITUCIONAL

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado que "la recuperación de Cines del Sur es una apuesta firme de la ciudad por la cultura como herramienta de transformación, diálogo y proyección internacional" y que este festival "encaja plenamente" en la estrategia para alcanzar la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031.

Carazo, ha señalado además que "Granada siempre ha sido un puente entre culturas y Cines del Sur recupera precisamente esa vocación histórica de encuentro, abriendo una ventana a otras realidades y fomentando el entendimiento a través del cine.

El delegado de Turismo, Cultura y Deporte, David Rodríguez, explica que la Junta ha querido respaldar esta nueva etapa porque comparte los valores de este festival que "favorece el acceso a la cultura, promueve la diversidad, impulsa el conocimiento de otras realidades y fortalece el papel de Granada como punto de encuentro entre continentes, culturas y miradas".

Por su parte, la diputada de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, ha indicado que "la recuperación del Festival Cines del Sur supone una magnífica noticia para Granada y para la cultura de nuestra provincia".

Desde la Diputación, a través de las áreas de Cultura y Turismo, se sigue apoyando un certamen que nació con la vocación de acercar al público un cine diferente, alejado de los circuitos comerciales y capaz de tender puentes entre culturas y realidades diversas.

Condes de Gabia será, una vez más, uno de los principales escenarios del festival con la sección 'Perlas de La Alhambra', ofreciendo proyecciones gratuitas. También se recupera el Programa de Extensión para acercar Cines del Sur a los municipios de la provincia.

El director del festival, José Sánchez-Montes, ha querido poner en valor el significado cultural de esta nueva etapa y ha señalado que "Cines del Sur regresa manteniendo intacta su identidad como espacio para descubrir otras miradas y otras formas de entender el mundo".

El festival cuenta con el apoyo de la Junta de Andalucía, la Diputación de Granada, la Universidad de Granada, el Patronato de la Alhambra y Generalife y la colaboración de Fundación "la Caixa", entidad que vuelve a sumarse a la recuperación del certamen.

Por parte de Fundación 'la Caixa', Patricia Maldonado ha destacado que para la entidad resulta especialmente importante apoyar iniciativas culturales que permiten acercar a toda la ciudadanía propuestas cinematográficas de gran calidad y difícil acceso en los circuitos comerciales habituales.

"Cines del Sur representa una oportunidad única para difundir historias, realidades y voces que merecen ser conocidas, fomentando además la participación cultural y el acceso igualitario a la cultura", añade.