El Circuito Pequeños Escenarios acercará el teatro a 14 municipios de Jaén hasta el 11 de octubre

Presentación del Circuito Pequeños Escenarios. - TEATRO LA PACA

JAÉN 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Circuito Pequeños Escenarios acercará el teatro a 14 municipios de la provincia de Jaén gracias a una nueva edición que se desarrollará hasta el próximo 11 de octubre.

Organizada por Teatro La Paca con el apoyo de la Diputación y la Fundación Unicaja Jaén y a la colaboración de los ayuntamientos participantes, esta iniciativa "volverá a llenar de teatro plazas y espacios públicos".

"Desde 1992, Teatro La Paca trabaja para que el teatro llegue a todos los rincones de la provincia. Lo que comenzó hace más de tres décadas continúa hoy con el mismo objetivo: ofrecer espectáculos profesionales al público familiar y facilitar que niños, niñas y adultos puedan disfrutar del teatro sin salir de su municipio, ha destacado este martes en una nota.

En esta edición, el circuito visitará Torreperogil, Arjonilla, Villanueva de la Reina, Santo Tomé, Mancha Real, Espeluy, Canena, Cambil, Bedmar, Torredelcampo, Pozo Alcón, Pegalajar, Peal de Becerro y Baños de la Encina, donde se representarán algunos de los montajes más conocidos de la compañía.

La programación incluye 'Blancanieves', 'Cenicienta', 'Garbancita', 'La ratita presumida', 'El soldadito de plomo', 'Romeo y Julieta' y '¡A jugar con Lorca!'. Una selección de espectáculos "dirigidos al público familiar, en los que el humor, la música y la participación del público forman parte de cada función".

Teatro La Paca ha señalado que, tras esta nueva gira, hay un equipo de actores y actrices, personal técnico y profesionales de producción que recorrerán la provincia durante más de tres meses para hacer posible cada representación.

De esta forma, Pequeños Escenarios permitirá acercar "la cultura a miles de familias, manteniendo vivo un circuito que, con el paso de los años, se ha convertido en una cita habitual del verano y del comienzo del otoño en la provincia" de Jaén.