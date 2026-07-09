El Circuito Provincial de Natación de Verano de Granada recorrerá siete municipios durante los meses de julio y agosto

Presentación del Circuito Provincial de Natación de Verano. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Deportes e Instalaciones Deportivas, Eric Escobedo, ha presentado una nueva edición del Circuito Provincial de Natación de Verano, una iniciativa ya consolidada en el calendario deportivo estival de la provincia que recorrerá este año siete municipios.

Serán Alhendín, Padul, Órgiva, Albolote, Huétor Tájar, Moraleda de Zafayona y Villanueva Mesía, cuyas piscinas al aire libre volverán a convertirse durante los meses de julio y agosto en el escenario de una competición pensada para nadadores no federados de todas las edades y niveles.

Escobedo, que ha estado acompañado por representantes de los ayuntamientos sede, ha destacado que "este circuito representa una de las actividades deportivas con mayor implantación en nuestros municipios durante la época estival".

"No solo promueve hábitos de vida saludables y la práctica de la natación desde edades tempranas, sino que también convierte las piscinas municipales en espacios de convivencia, encuentro y participación para familias de toda la provincia".

EL CIRCUITO

Una de las principales novedades que se consolida este año es la modalidad inclusiva, que permitirá nuevamente la participación de personas con diversidad funcional reconocida, de cualquier edad y de ambos sexos, siempre que esta circunstancia se comunique previamente en el momento de la inscripción.

Los participantes serán integrados en la prueba que se considere más adecuada, con independencia de su edad, atendiendo al criterio de sus tutores y de forma consensuada con la organización, valorando en cada caso las circunstancias y posibilidades existentes para garantizar una experiencia deportiva segura, participativa e integradora.

El circuito está dirigido a participantes de todas las etapas de edad, desde los más pequeños hasta los veteranos.

Así, podrán competir niños y niñas de categoría prebenjamín (nacidos entre 2017 y 2019), benjamín (2015 y 2016), alevín (2013 y 2014), infantil (2011 y 2012) y júnior (entre 2008 y 2010), además de la categoría absoluta, destinada a personas nacidas entre 1994 y 2007, y las categorías máster A, para nacidos entre 1978 y 1993, y máster B, dirigida a participantes nacidos en 1977 y años anteriores.

El calendario arrancará el 11 de julio en Alhendín, donde se disputarán las pruebas de 50 metros libres, 50 metros espalda y el relevo 4x50 libres.

La segunda jornada tendrá lugar el 18 de julio en Padul, con las pruebas de 50 metros libres, 50 metros braza y el relevo 4x25 estilos.

Posteriormente, el circuito llegará a Órgiva el 25 de julio, sede en la que los participantes competirán en 50 metros braza, 50 metros libres y el relevo 4x25 estilos.

La competición continuará el 1 de agosto en Albolote, con un programa compuesto por 50 metros espalda, 50 metros libres y el relevo 4x50 estilos.

Una semana más tarde, el 8 de agosto, será el turno de Huétor Tájar, donde se celebrarán las pruebas de 50 metros braza, 25 y 50 metros mariposa y el relevo 4x50 libres.

Tras un breve descanso, el circuito regresará el 22 de agosto en Moraleda de Zafayona, con las pruebas de 50 metros espalda, 50 metros libres y el relevo 4x25 estilos, para concluir el 29 de agosto en Villanueva Mesía, donde se disputarán los 50 metros braza, 50 metros libres y el relevo 4x50 estilos.