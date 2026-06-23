El CIS publica este miércoles su encuesta postelectoral del 17M en plenas negociaciones de PP y Vox para la investidura

El pleno del Parlamento andaluz celebra su Sesión constitutiva de la XIII Legislatura. A 11 de junio de 2026 en Sevilla (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

SEVILLA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicará este miércoles, 24 de junio, el avance de resultados de su estudio 'Postelectoral elecciones autonómicas 2026. Comunidad autónoma de Andalucía', que se conocerá así en plenas negociaciones abiertas entre PP-A y Vox para la que sería tercera investidura del actual presidente de la Junta en funciones y candidato a la reelección, Juanma Moreno.

Según ha informado el CIS, el avance de resultados de este estudio estará desde las 12,30 horas "a disposición de todos los medios y personas interesadas" en la web del organismo ('www.cis.es').

Se da la circunstancia de que este mismo miércoles finalizará la ronda de consultas con los grupos parlamentarios que el presidente de la Cámara andaluza, Jesús Aguirre, ha abierto este martes con Juanma Moreno para proponer un candidato a la investidura de cara a un debate aún pendiente de convocar, pero que el líder 'popular' ya ha trasladado que desea que se celebre "cuanto antes".

De esta manera, tras recibir este martes al propio Moreno, así como a la secretaria general y portavoz parlamentaria del PSOE-A, María Jesús Montero, y al portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, el presidente del Parlamento culminará esta ronda preceptiva de consultas con los portavoces de los grupos de Adelante Andalucía, José Ignacio García, y Por Andalucía, Antonio Maíllo.

El CIS publicó su estudio preelectoral sobre los comicios andaluces del 17 de mayo el pasado 24 de abril, realizado a partir de una muestra total de 8.017 entrevistas, y en él vaticinaba que el PP-A podría volver a ganar las elecciones con una mayoría absoluta de hasta 59 diputados y un 43,6% de los votos.

Al PP-A le auguraba así un intervalo de 51 a 59 escaños y una ventaja de casi 18 puntos sobre el PSOE-A, al que vaticinaba un porcentaje de votos del 25,8% y una horquilla de entre 27 y 34 diputados.

Además, el estudio preveía que Vox bajaría en estimación de voto respecto a la cita de junio de 2022, si bien repetiría como tercera fuerza más votada en la comunidad, con el 10,3% de los sufragios, superando a Adelante Andalucía, formación a la que vaticinaba un 8,5% de los sufragios y entre cinco y siete escaños, mientras que a Por Andalucía la situaba como quinta fuerza más votada con el 6,9% de apoyo, ocho décimas de puntos menos que en junio de 2022, y entre cuatro y cinco diputados.

RESULTADOS DEL 17M

Finalmente, el resultado de las urnas ratificó el orden que vaticinó el estudio del CIS, de forma que el PP-A fue el partido más votado y se quedó con 53 escaños, a dos de los 55 que proporcionan mayoría absoluta en el Parlamento andaluz, mientras que el PSOE-A quedó en segundo lugar con 28 escaños, dos menos de los 30 que consiguió en 2022.

Vox, por su parte, repitió como tercera fuerza más votada, con 15 diputados, uno más que en las anteriores elecciones, mientras que Adelante Andalucía superó a la coalición Por Andalucía como cuarta fuerza con más respaldos y cuadriplicó su número de representantes, pasando de dos parlamentarios a ocho.

La confluencia liderada por el coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, finalmente, se tuvo que conformar con cinco escaños, los mismos que Por Andalucía logró en las elecciones de 2022.