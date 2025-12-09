Citada a declarar como investigada la exalcaldesa de Maracena (Granada) por presunta prevaricación en una gasolinera

Archivo - La exalcaldesa de Maracena Berta Linares atiende a los medios. Archivo. - ÁLEX CÁMARA-EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 9 de Granada ha citado a declarar como investigada a la exalcaldesa de Maracena, Berta Linares (PSOE), por un presunto delito de prevaricación en relación a la adjudicación y puesta en funcionamiento presuntamente irregular de una gasolinera en este municipio.

Berta Linares está citada el próximo 29 de enero, según han informado a Europa Press fuentes del caso. Ello después de que la Guardia Civil haya aportado a la causa --cuya instrucción está aún en una fase muy inicial-- un informe patrimonial requerido por el juzgado sobre Berta Linares y su entorno familiar.

Los hechos que investiga este juzgado se remontan a noviembre de 2012, cuando el Ayuntamiento adjudicó un contrato de concesión de obra pública para la construcción de un centro comercial y un aparcamiento subterráneo que incluía una gasolinera. El expediente quedó paralizado debido a un requerimiento judicial y la gasolinera comenzó a operar a finales de 2022 presuntamente sin tener la licencia de actividad en vigor.

Ello, tras un informe técnico del ingeniero municipal que señalaba presuntas irregularidades y la falta de un licencia válida debido a su caducidad, según se desprende de los informes aportados por la Guardia Civil a la causa, a los que ha tenido acceso Europa Press y que adelanta el diario 'Ideal'.

En el informe patrimonial, los investigadores han identificado diversas operaciones "susceptibles de blanqueo de capitales" en alusión a la adquisición de inmuebles con pagos en efectivo o de vehículos de alta gama.

A juicio de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial la investigación "evidencia una situación compleja que entrelaza la posible prevaricación administrativa de la investigada con operativas financieras opacas y vínculos familiares en el ámbito político".

De hecho, la Guardia Civil plantea en su informe la "idoneidad" de ampliar la investigación patrimonial al que fuera alcalde de Maracena durante la tramitación inicial del expediente presuntamente irregular y la posterior construcción de la gasolinera, Noel López, primo de Berta Linares y actual diputado andaluz del PSOE.

Los investigadores plantean indagar si "el potencial rédito económico fruto de la puesta en funcionamiento por omisión de la citada gasolinera en 2022 pudiera haber ido destinado al entorno o la persona de Noel López como máxima autoridad del Ayuntamiento de Maracena durante la adjudicación inicial, durante los seis años posteriores en los que quedó en suspenso el expediente pese a sus aparentes irregularidades" y "durante los periodos de construcción de la estación de servicio entre los años 2019 y 2021. Un asunto del que todavía no se ha pronunciado en todo caso el juzgado.

El mismo día que Berta Linares, el 29 de enero, están citados a declarar como testigos dos técnicos municipales y la que fuera concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Maracena, Vanessa Romero. Se da la circunstancia de que esta concejal fue presuntamente secuestrada en febrero de 2023 por la entonces pareja sentimental de Berta Linares, que está procesado por este asunto.

Se trata de una causa independiente en la que sólo será juzgado el exnovio de Berta Linares y cuya vista oral está señalada entre el 4 y el 6 de febrero de 2026 en la Audiencia de Granada.