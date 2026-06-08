La ciudad de Granada cierra un Corpus excepcional con un 19% más de asistentes al recinto ferial y 79 casetas

El concejal portaovoz del Gobierno municipal de Granada, Jorge Saavedra, y la concejala de Fiestas Mayores y Protocolo, Carolina Amate. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha realizado un balance muy positivo de la celebración "excepcional" del Corpus Christi, que, según señalan, ha transcurrido con absoluta normalidad, sin incidentes reseñables y una altísima afluencia de personas y participación en las actividades organizadas.

Así, desde las primeras jornadas, el centro de la ciudad vivió un ambiente festivo y seguro, reforzado por la coordinación de todos los servicios municipales, mientras que el recinto ferial ha estrenado ordenanza y una imagen renovada con unas infraestructuras más modernas y accesibles con una asistencia regular muy alta de público a las casetas y atracciones.

El portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra, ha subrayado "el éxito colectivo" que ha supuesto la celebración de este Corpus para la ciudad, destacando el carácter familiar de una feria con opciones para todos los colectivos, el crecimiento de las casetas tradicionales y el respaldo masivo de la ciudadanía a las actividades organizadas en la ciudad.

La edición de 2026 del Corpus ha estado marcada por la nueva ordenanza del Ferial: un texto aprobado en el pasado mes de marzo con el apoyo de la Federación de Asociaciones de Casetas Particulares de Granada con un nuevo marco regulador.

Esta diferenciación ha permitido que crezca el número de casetas respecto a 2025, con un total de 79: 61 tradicionales (cifra más alta de los últimos años), siete institucionales, tres comerciales y ocho de servicios.

De ellas, el portavoz ha resaltado la remodelación de la caseta compartida por el Ayuntamiento y la Diputación Provincial, así como la renovación del convenio de colaboración entre ambas instituciones para su gestión conjunta.

También ha hecho mención al espectáculo aéreo de 220 drones que dio la bienvenida a la feria, redujo los fuegos artificiales y el impacto negativo en determinados colectivos, y ofreció un recorrido visual por la temática de las fiestas.

Y ha apuntado el "salto de calidad" del recinto gracias a las obras en las infraestructuras del subsuelo y de remodelación urbana realizada por el Ayuntamiento con una inversión de más de 1,17 millones.

Las actuaciones han incluido la pavimentación de los viales para convertirlos en vías urbanizadas, la plantación de 25 nuevos árboles, la renovación de saneamiento, alumbrado y red de distribución eléctrica en ciertas calles, y la mejora de la red de media tensión que ha permitido, entre otros, que las casetas tengan aire acondicionado.

UNA FERIA MÁS SEGURA Y CON MENOS INCIDENTES

El dispositivo especial de seguridad de Policía Local se ha desarrollado contando, además del servicio ordinario en su cometido diario, con 1.015 servicios de agentes repartidos por jornadas tanto en el recinto ferial y en el centro de la ciudad.

Semanas antes de la feria hubo reuniones de coordinación para garantizar el funcionamiento del dispositivo, y durante el Corpus ha habido un Centro de Coordinación de Emergencias con la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil, Cruz Roja y Policía Local, además de contacto permanente con Policía Nacional y Bomberos de Granada.

"La seguridad del recinto ferial ha estado centrada fundamentalmente en la vigilancia y control en el interior del recinto, así como en el tráfico en los accesos al mismo y control de actividades ilícitas. Además, dos unidades de paisano se han encargado del control de aparcacoches, venta ilegal de alcohol, comida y tabaco y vigilancia en prevención de hurtos y otras conductas ilícitas", ha explicado.

Entre las principales actuaciones en el recinto han destacado 74 denuncias por incumplimiento de ordenanzas, auxilio a 45 personas, 46 atenciones por objetos perdidos, 56 vehículos retirados con grúa y diez inmovilizaciones de vehículos, 33 intervenciones por consumo de drogas e intervenciones por alteración del orden público con dos detenciones por delitos contra la seguridad y el orden público. Otras actuaciones recurrentes han sido en materia de tráfico por vehículos estacionados en zonas reservadas o de seguridad y emergencia (266 denuncias).

En cuanto a Protección Civil, el dispositivo ha sido de 138 voluntarios. Realizaron 430 asistencias sanitarias y sociales: indisposiciones, lipotimias y mareos (165), traumatismos y lesiones sangrantes (153), intoxicaciones y reacciones alérgicas (67), lesiones no sangrantes (44) y asistencias de índole social no sanitarias. Además, trasladaron a 28 personas a centro hospitalarios y realizaron 49 apoyos en asistencias a las FCSE.

"El perfecto funcionamiento del dispositivo ha permitido garantizar la seguridad durante toda la semana festiva, en la que no se han registrado incidentes graves y sí una alta presencia de familias y visitantes en el recinto ferial y en el centro de la ciudad disfrutando un ambiente insuperable de las actividades", ha resumido Saavedra.

También ha habido récord de asistencia de personas al recinto ferial con un total estimado de 131.434 personas, un 18,90% más respecto a la edición anterior. Además se han recogido "excelentes" datos de transporte público en autobús, que con 66.214 viajeros crece un 20% en usuarios respecto a 2025.

RECICLAJE DE RESIDUOS Y DISPOSITIVO DE LIMPIEZA

Saavedra también ha valorado el dispositivo especial de limpieza de la semana del Corpus, marcado por la perfecta coordinación entre los equipos que han trabajado en el centro y en el recinto ferial de Almanjáyar y por excelentes cifras de reciclaje de residuos en casetas.

Así, una media diaria de 80 operarios de FCC Medio Ambiente han trabajado en el plan de actuación del Ayuntamiento, si bien el dispositivo global arrancó el 30 de mayo y se prolongará esta semana.

El Ayuntamiento instaló 200 papeleras en el recinto ferial, 520 contenedores para las fracciones de residuos que han sido recogidos a diario por un servicio adicional. En total, este año se han recopilado hasta el momento 11.500 kilos de envases, 5.080 de papel y cartón, 40.920 de vidrio, 4.600 de aceite y 5.600 de biorresiduos, más del doble que el año anterior y cifra histórica más alta de materia orgánica de los últimos Corpus, si bien está previsto que estas cifras aumenten.

La limpieza del recinto se ha desarrollado con un servicio de recogida de mañana y con un equipo de peones de limpieza viaria y de barrido mecanizado encargado de la parte asfaltada, que este año presentaba mayor superficie.

Las altas temperaturas han requerido baldeo y riego reiterado de la zona de albero, atendida de forma permanente en dos turnos que han contribuido a la eliminación del polvo en el Real.

También se ha llevado a cabo durante toda esta semana un refuerzo de los servicios de limpieza en el centro de la ciudad con un dispositivo de diez operarios en turno de mañana y ocho de tarde además de con seis peones de riego nocturno para eliminar manchas del pavimento en la zona centro.

UN TEJIDO ASOCIATIVO VOLCADO CON LAS FIESTAS

Este Corpus ha vuelto a poner de manifiesto la fortaleza del tejido asociativo de la ciudad, el compromiso de los barrios con las tradiciones y la capacidad de Granada para generar espacios de convivencia, cultura y participación.

Uno de los principales referentes ha sido 'El Patio en el Corpus', iniciativa del área de Participación Ciudadana que ha convertido el Patio del Ayuntamiento en un espacio vivo de encuentro cultural durante toda la semana.

"La iniciativa ha permitido mostrar el extraordinario trabajo que se desarrolla durante todo el año en los Centros Cívicos Municipales y en el movimiento asociativo, dando visibilidad a grupos de baile, coros rocieros, talleres culturales y colectivos de los diferentes barrios, que han encontrado en el Patio del Consistorio un magnífico escaparate para compartir su talento y su trabajo con toda Granada", ha indicado la edil de Fiestas Mayores y Protocolo, Carolina Amate.