La ciudad de Granada guardará un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario en Toledo

Archivo - Vista de la fachada del edificio del Ayuntamiento de Granada, en la plaza del Carmen. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de la ciudad de Granada convoca esta tarde, a las 20,00 horas, en la puerta del Consistorio en la Plaza del Carmen, un minuto de silencio en memoria de las víctimas del trágico accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo, con el que se suma al llamamiento realizado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

"Desde el Ayuntamiento, queremos trasladar nuestro más sentido pésame a las familias de las víctimas y nuestra solidaridad con todos los afectados por esta tragedia", señalan en el comunicado municipal.

El Ayuntamiento de Granada también ha cancelado las convocatorias previstas para los medios de comunicación a lo largo de la presente jornada tras conocerse siniestro registrado a las 8,54 horas cuando un tren AVE 2080 con salida de Madrid y destino Sevilla ha chocado con un tren Iryo 6076 que iba por delante. El accidente ha dejado decenas de víctimas, un mínimo de 30, según ha informado el Gobierno de Castilla-La Mancha.