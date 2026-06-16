La ciudad de Granada reivindica su vocación de ciudad abierta al mundo en la Asamblea de FAMSI

Archivo - La alcaldesa, Marifrán Carazo ha dado la bienvenida a la XXVII Asamblea General Ordinaria del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSi) y ha destacado a Granada como ciudad de encuentro, convivencia y diálogo entre cu - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Granada ha acogido este martes la XXVII Asamblea General Ordinaria del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI), un encuentro que ha reunido a representantes de gobiernos locales de toda Andalucía para analizar las líneas de trabajo de la organización y reforzar el compromiso municipalista con la cooperación internacional.

La alcaldesa de Granada y vicepresidenta ejecutiva de FAMSI, Marifrán Carazo, ha sido la encargada de dar la bienvenida a los asistentes en un acto celebrado en el Carmen de los Mártires, donde ha puesto en valor el papel de Granada como ciudad de encuentro, convivencia y diálogo entre culturas.

Durante su intervención, la primera autoridad de la ciudad ha destacado que la capital granadina mantiene una estrecha vinculación con los principios que inspiran a FAMSI.

"Desde el Ayuntamiento de Granada nos sentimos plenamente identificados con la visión, los objetivos y la agenda de FAMSI. Compartimos la convicción de que los gobiernos locales desempeñamos un papel fundamental en la promoción de sociedades más inclusivas, sostenibles y solidarias", ha señalado.

Asimismo, Carazo ha agradecido la presencia de representantes de ayuntamientos, diputaciones y entidades colaboradoras procedentes de las ocho provincias andaluzas, destacando la importancia del trabajo en red para afrontar desafíos globales desde la administración más cercana a la ciudadanía.

En referencia al contexto internacional actual, marcado por conflictos armados, crisis humanitarias y crecientes desigualdades, la alcaldesa ha defendido la necesidad de fortalecer la cooperación y el diálogo entre pueblos como herramientas fundamentales para la construcción de sociedades más justas y cohesionadas.

CAPITALIDAD CULTURAL EUROPEA 2031

Durante su intervención de la alcaldesa ha destacado la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031, un proyecto que ha presentado ante los miembros de FAMSI como una oportunidad para proyectar al exterior los valores de convivencia y cooperación que caracterizan tanto a la ciudad como al conjunto de Andalucía.

"Granada aspira a convertirse en Capital Europea de la Cultura porque reúne una historia única de encuentro entre culturas, porque ha sabido transformar su diversidad en una fortaleza y porque cree firmemente en la cultura como herramienta de cohesión social, desarrollo económico y entendimiento entre los pueblos", ha explicado.

En este sentido, ha defendido que la candidatura trasciende el ámbito local para convertirse en una iniciativa compartida por todo el territorio andaluz. "Queremos que sea un proyecto compartido con Andalucía, con sus municipios, con sus instituciones y con todas aquellas redes que, como FAMSI, trabajan cada día para construir sociedades más abiertas, inclusivas y comprometidas con los valores democráticos y los derechos humanos", ha subrayado.

Carazo ha insistido en que la cooperación internacional y la cultura comparten una misma capacidad transformadora, al favorecer el entendimiento, la colaboración y la generación de oportunidades para las personas.

Por último, la alcaldesa ha trasladado su convencimiento de que Granada 2031 representa una oportunidad para mostrar al mundo "la mejor imagen de Andalucía, una tierra abierta, solidaria, diversa y comprometida con los grandes desafíos globales", al tiempo que ha agradecido la labor que desarrollan los municipios andaluces en favor de la solidaridad internacional y la cooperación entre territorios.

Por su parte, la diputada provincial de Bienestar Social y Familia, Elena Duque, ha agradecido a FAMSI "que organice este evento en Granada" y ha señalado que "la Diputación provincial es miembro activo del Foro Andaluz, siendo numerosos los proyectos en los que se participa, tanto desde un punto de vista económico como técnico".

En este sentido, ha tendido la mano para continuar con esta labor de cooperación internacional "en la que todos debemos de ir a una", animando a todos los ayuntamientos de la provincia a sumarse a esta "gran labor".

Por su parte, el presidente de FAMSI, Francisco Reyes, ha lanzado un mensaje de responsabilidad política ante el actual contexto geopolítico.

"Asistimos a situaciones muy preocupantes en diferentes zonas del mundo, se vulnera con mucha facilidad el derecho internacional y se menosprecian a los organismos internacionales como Naciones Unidas", ha advertido Reyes, quien ha añadido que "desde una red como FAMSI debemos trasladar nuestra preocupación por esta situación a nuestros representantes gubernamentales".