La ciudad de Jaén albergará un centro de interpretación sobre el legado judío

Firma del convenio - AYUNTAMIENTO JAÉN

JAÉN 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La capital jiennense albergará un centro de interpretación sobre el legado judío. Se ubicará en la Casa de los Artistas, en pleno casco antiguo donde encuentra la judería.

Para ello, la concejala de Cultura, Turismo, Fiestas y Patrimonio Histórico, María Espejo, y Rafael Cámara, de la Asociación Socio Cultural Iuventa han firmado el convenio donde se plasma la concesión demanial de la Casa de los Artistas.

La concesión, que tendrá una duración de cuatro años, se otorga por primera vez de manera oficial y supone un paso decisivo para recuperar y dotar de actividad a un edificio municipal que llevaba años sin uso, al tiempo que refuerza la apuesta por la conservación, divulgación y promoción de uno de los patrimonios históricos más relevantes de la ciudad.

"Jaén cuenta con una de las juderías más importantes de España, de ahí que hayamos unido esfuerzos para lograr esta concesión a Iuventa, una asociación cultural ligada a nuestro patrimonio y que potencia la historia judía y conversa de Jaén", ha dicho Espejo.

El nuevo espacio permitirá poner en valor la historia de la antigua judería de Jaén y profundizar en el conocimiento del legado judeoconverso de la ciudad, mediante recursos divulgativos, actividades culturales y herramientas innovadoras de interpretación patrimonial.

Por su parte, el presidente de la asociación Iuventa, Rafael Cámara, ha señalado que esta concesión supone "un reconocimiento"al trabajo vienen desarrollando desde hace años. "El mejor premio que se nos puede dar es colaborar precisamente en aquello en lo que creemos y por lo que luchamos. Esta es una colaboración con mayúsculas", ha dicho Cámara.

Entre los objetivos del futuro centro de interpretación figura ofrecer contenidos inéditos y experiencias que permitan comprender mejor cómo fue la judería de Jaén y la importancia que tuvo en la historia de la ciudad.

Entre otros recursos, se prevé la incorporación de reconstrucciones virtuales de elementos desaparecidos del patrimonio urbano, como la histórica Puerta de Baeza.

Por último, la concejala María Espejo, ha incidido en que con la firma de este convenio y la puesta en marcha del futuro centro de interpretación del legado judío, el Ayuntamiento "avanza en su compromiso con la recuperación de inmuebles históricos, la dinamización del casco antiguo y la puesta en valor de un patrimonio cultural que constituye una de las principales señas de identidad de la ciudad".