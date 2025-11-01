La ciudad de Jaén encenderá la iluminación extraordinaria de Navidad el 5 de diciembre

JAÉN 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Jaén capital encenderá el alumbrado extraordinario de Navidad el próximo 5 de diciembre. Tal y como viene realizándose los últimos años, el encendido se lleva a cabo a las puertas del puente por las festividades de la Constitución española y La Inmaculada.

De esta forma, la iluminación volverá a estar activa desde principios del mes de diciembre, igual que el año pasado, cuando se encendió el 4 de diciembre y contó con 3,8 millones de puntos de luces led. En concreto fueron 200 arcos, 49 motivos navideños, 250 árboles y un cono de 20 metros de altura en la Plaza de Santa María. Todo ello con una potencia de 130 kilovatios.

Los detalles del alumbrado de esta Navidad se darán a conocer en próximos días, según han indicado a Europa Press desde la Concejalía Cultura, Turismo, Fiestas y Patrimonio Histórico, al igual que las actividades para este periodo. Por lo pronto, solo se ha dado a conocer la fecha del encendido.

En las navidades pasadas fueron algo más de un centenar las actividades programadas hasta la llegada de los Reyes Magos, todas ellas aprobadas en el consejo rector del Patronato celebrado. Al respecto, la concejala responsable del área, María Espejo, ha venido valorando "el gran trabajo que se viene desarrollando desde Cultura desde hace meses" para organizar una programación en la que los jiennenses y quienes visiten a ciudad "tengan la Navidad que se merecen".

Al alumbrado del Ayuntamiento se sumará también el de la Diputación que instala con motivo de la Navidad en el Palacio Provincial, el Centro de Dinamización Turística 'Jaén, paraíso interior', el Centro Cultural Baños Árabes de Jaén, el Antiguo Hospital de San Juan de Dios y el edificio de la Administración provincial, además de los centros asistenciales López Barneo y Santa Teresa, que el año pasado sumaron más de 140.000 puntos de luz.

Desde la Diputación se ha indicado a Europa Press, que su iluminación especial se encenderá el 3 de diciembre, el mismo día que en 2024.