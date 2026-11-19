Presentación de la programación de Navidad - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La capital jiennense se iluminará este año para la Navidad con seis millones de luces led de bajo consumo --medio millón más que el año anterior-- distribuidas en 250 arcos, 50 motivos sobre farolas y 300 árboles.

El encendido oficial tendrá lugar el viernes 4 de diciembre en la calle Bernabé Soriano. El encargado de accionar el alumbrado será el joven cantante jiennense Lucas Paulano, ganador de La Voz Kids 2025 y segundo clasificado para España en Eurovisión Junior 2026.

El acto de encendido contará con actuaciones musicales en directo, entre ellas la del grupo Vientos del Sur, que ofrecerá un repertorio navideño perteneciente a la obra 'Misa criolla y Navidad Nuestra' de Ariel Ramírez.

Como novedades, la iluminación se ampliará con 11 arcos en la Avenida de Granada y, una vez concluyan las obras de la Plaza de la Constitución, se instalarán allí seis árboles en tres dimensiones (3D).

El alcalde de Jaén, Julio Millán, y la primera teniente de alcalde y concejala de Cultura y Turismo, María Espejo, han sido los encargado de prensentar la programación de Navidad-Reyes 2026-2027. El programa condensa un total de 125 actividades culturales y de ocio destinadas a dinamizar la ciudad y atraer a visitantes.

Durante la presentación, que ha contado con la participación de numerosos colectivos sociales, culturales y vecinales implicados, Millán ha destacado la trascendencia de estas fiestas desde el punto de vista económico "para empresarios, comercio y para los mercados". Asimismo, ha subrayado que, además de dinamizar el centro de la ciudad, el Gran Eje desempeñará un papel fundamental como gran centro comercial.

En materia de movilidad, el regidor ha vinculado las medidas de tráfico planificadas con la puesta en marcha del tranvía. Al respecto, ha anunciado que el consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz Atanet, le ha citado a una reunión el próximo 1 de diciembre en la que espera abordar los plazos de la entrada en funcionamiento del sistema tranviario.

"Para nosotros es muy importante que sea cuanto antes, pues es fundamental para el desarrollo de nuestra Navidad, para el desarrollo del comercio, para la movilidad, en definitiva, de toda la ciudad", ha recalcado.

Por su parte, la concejala de Cultura y Turismo, María Espejo, ha vaticinado que serán unas fiestas "históricas y memorables" en las que Jaén se convertirá en la "capital de la Navidad".

La programación de este año destaca por ofrecer "el despliegue de conciertos más amplio de toda la historia de la Navidad en la capital", con un total de 54 actuaciones en directo entre el 5 de diciembre y el 5 de enero en plazas y calles céntricas como San Ildefonso, El Pósito, Ramón y Cajal, Deán Mazas y Bernabé Soriano. Asimismo, se celebrarán 11 zambombas organizadas en colaboración con diversas hermandades y cofradías de la ciudad.

Entre los principales hitos de la programación destaca un espectáculo circense gratuito a cargo de la compañía Acroevents, que se celebrará el viernes 11 de diciembre en la Plaza de Santa María. También se instalará un Mercado Navideño en las calles Pescadería, San Clemente y Plaza Deán Mazas; atracciones infantiles en los parques de la Concordia y Juan Pablo II; y un tren navideño que operará desde el 5 de diciembre hasta el 4 de enero con salida en la Plaza de la Constitución.

Por otra parte, el 31 de diciembre se celebrará una Fiesta Infantil de Nochevieja en la Plaza de Santa María con campanadas, reparto de golosinas, actuaciones y una máquina de nieve. Como novedad, el 2 de enero la ciudad recibirá por primera vez al Heraldo de Sus Majestades los Reyes Magos en el Paseo de la Estación para la entrega de las llaves de la ciudad.

El Teatro Infanta Leonor acogerá las actuaciones de Tamara (12 de diciembre), Paco Candela (13 de diciembre), los musicales de 'Zootrópolis' (20 de diciembre), 'Michael Jackson' (26 de diciembre) y 'Aladdin' (27 de diciembre), el ballet 'La bella durmiente' (29 de diciembre), 'Cantajuego' (30 de diciembre), 'Harry Potter Sinfónico' (2 de enero) y el Concierto de Año Nuevo con la Joven Orquesta de Jaén (4 de enero), entre otros.

Por su parte, el Teatro Darymelia albergará el Festival de Villancicos Santo Reino, el concierto extraordinario de la Banda Municipal y una zambomba flamenca sinfónica.

Para finalizar, la jornada del 5 de enero se iniciará con la recepción oficial del alcalde a los Reyes Magos en el Ayuntamiento y su posterior traslado a la Catedral. Por la tarde, la tradicional cabalgata, bajo el título 'Jaén, ciudad ilusionada', contará con un recorrido de 600 metros de extensión en el que participarán 674 personas, seis carrozas infantiles, tres tronos reales, 12 grupos de animación y cuatro bandas de música.