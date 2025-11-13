La ciudad de Jaén homenajea a Francisco Baños con un mural de José Ríos

JAÉN 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Jaén ha homenajeado al reconocido artista Francisco Baños (1928-2006) con un mural situado junto al Colegio de las Carmelitas. Se trata de una obra que ha sido realizada por el artista José Ríos y que ha sido promovida por la asociación Civitas Lucis con el apoyo de la Diputación de Jaén.

El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha visitado este mural junto al hijo del artista homenajeado, Luis Baños, el autor José Ríos y representantes del colegio de las Carmelitas y de Civitas Lucis, además de la diputada de Cultura, África Colomo.

Se trata de un mural que reconoce al artista, un homenaje al trabajo que ha reinterpretado el jiennense José Ríos. Millán se ha sumado a la "felicidad de contar con una nueva obra, en este caso de José Ríos, y más aún si es como homenaje a Francisco Baños para representar esa unión de estos dos grandísimos artistas en la ciudad de Jaén". El alcalde se ha mostrado confiado en que "la idea y el mural guste a la ciudadanía y que disfruten este atractivo más que tenemos en el centro de la ciudad".

Por su parte la diputada de Cultura, África Colomo, ha asegurado que "este reconocimiento a Francisco Baños, de la mano de uno de nuestros grandes artistas, como de José Ríos, es algo que merece la pena destacar". Colomo ha agradecido "el papel fundamental que ha tenido la asociación Civitas Lucis por impulsar esta iniciativa y por hacer "cómplice" a la Diputación "desde el minuto humo".

El autor del mural, José Ríos, ha agradecido la "oportunidad de que un artista haga un homenaje a otro artista de la tierra" y ha destacado que lo complejo "no es copiar la obra de Baños, sino que lo difícil es hacer como él hizo el mural original". De hecho, el mural muestra a Baños pintando uno de sus famosos murales y que ha sido reproducido por Ríos.

Desde la familia, Luis Baños, el hijo del artista, ha agradecido el gesto de la asociación y de las entidades que han apoyado la idea, "especialmente por la rapidez con la que se ha ejecutado y la decisión desde el primer minuto para que se haga realidad".

Por último, Jesús Pegalajar, vocal de comunicación de Civitas Lucis, ha asegurado que para el colectivo cultural de la capital es "un día grande" porque se suma "un nuevo mural a la ciudad en ese propósito de embellecer Jaén, aportando nuestros recursos de voluntario y con la colaboración de las administraciones".