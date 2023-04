Ciudadanos plasmará por escrito su “compromiso” con el Granada Club de Fútbol y “con toda su afición”

GRANADA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Ciudadanos (CS) a la Alcaldía de Granada, Concha Insúa, ha mantenido este jueves una reunión con representantes del Granada Club de Fútbol y ha defendido la necesidad de que exista un mayor compromiso municipal tanto con el propio club como con la afición, ante lo que ha anunciado que la formación plasmará por escrito su compromiso en este sentido.

"Me sorprende que desde el Ayuntamiento no se esté dando todo el apoyo que necesita nuestro equipo, el que representa a todos los granadinos", ha lamentado la candidata. Ante esto, ha anunciado que "desde Ciudadanos vamos a revertir esa situación en cuanto lleguemos al Ayuntamiento de Granada", y ha asegurado que "no se trata de una simple promesa electoral", sino que "vamos a dejar plasmado por escrito nuestro compromiso con el Granada Club de Fútbol".

Insúa ha explicado que fruto de la reunión mantenida hoy "vamos a redactar un documento donde dejaremos patente nuestra apuesta por el Club, y en el que nos comprometemos a crear una partida en los próximos presupuestos municipales, en la que estarán recogidas las medidas que son necesarias para prestar el apoyo que nos están demandando".

"Queremos tender la mano al Club, como no puede ser de otra manera, y también a las peñas. Vamos a estar con ellos y nos vamos a comprometer antes de entrar en el Ayuntamiento, y una vez que lleguemos, llevaremos a cabo ese compromiso", ha concluido la candidata.