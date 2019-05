Ciudadanos propone a los empresarios de Jaén formar parte de una 'Oficina de Captación de Inversiones'

Publicado 11/05/2019 12:35:44 CET

JAÉN, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de Ciudadanos a las elecciones municipales de Jaén, María Cantos, acompañada de la parlamentaria andaluza Mónica Moreno, se ha reunido con representantes de Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) para trasladarles las propuestas programáticas que afectan a este colectivo y que se basan en "la importancia de que formen parte un órgano que tomará decisiones que afecten al emprendimiento y a la economía de Jaén", al que ha denominado como 'Oficina de Captación de Inversiones'.

"Vamos a crear en el Ayuntamiento una oficina que no deje pasar ni un solo recurso económico que pudiera beneficiar a la ciudad de Jaén, y para ello queremos que la CEJ se incorpore en este órgano y aporte toda su experiencia y conocimiento en beneficio de nuestra ciudad", ha señalado la alcaldable de la formación naranja, según ha recogido el partido en una nota de prensa.

Cantos ha asegurado que los empresarios han recibido de manera "muy positiva" las propuestas de Cs y se ha comprometido a dar "el sitio que corresponde" a esta organización dentro de los órganos de participación del Ayuntamiento, pues considera que "la interlocución a día de hoy es inexistente". Además, ha mostrado su "compromiso por agilizar los trámites administrativos" encaminados a la creación de empresas en Jaén.

Ciudadanos ha concretado que esta oficina para la captación de inversiones sería gestionada de manera mixta (público-privada), estaría impulsada desde el Consistorio y se encargaría de suplir "el espacio que ha dejado huérfano la inexistente Cámara de Comercio de Jaén". "No podemos permitir que los recursos generadores de empleo y riqueza se pierdan porque no haya un organismo que se encargue de ellos", ha ahondado Cantos, que sentencia que "Jaén no está como para seguir perdiendo oportunidades", por lo que "la participación de la CEJ es vital para cumplir los objetivos que nos hemos marcado desde Cs".

Por ello, Cantos ha calificado de "increíble" que el actual Gobierno local del PP haya "obviado de esta manera el trabajo realizado por la CEJ". "Mostramos nuestro compromiso firme para unir a todos los agentes sociales de la ciudad y trabajar con el objetivo de recuperar la capitalidad que hace mucho que Jaén perdió", ha finalizado.