Clausurado en Granada un local clandestino de cachimbas en que se intervinieron tres armas sin licencia

Armas de cuarta categoría intervenidas en un local clandestino de cachimbas en Granada - PERFIL DE POLICÍA LOCAL EN LA RED SOCIAL X

GRANADA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Granada ha denunciado al responsable de un local clandestino destinado al consumo de tabaco en cachimbas localizado en Granada capital, y que ha sido clausurado tras intervenir el operativo también un total de tres armas de cuarta categoría sin licencia.

Así lo ha indicado la Policía Local de Granada en un mensaje en su perfil de la red social X, consultado por Europa Press, en el que ha detallado que ha participado en la intervención una unidad del Grupo de Apoyo a la Policía de Barrio de este cuerpo de seguridad municipal "realizando funciones de inspección de establecimientos".

Los agentes, además de constatar la ausencia de licencia para esta actividad, encontraron tres armas de cuarta categoría, la cual incluye pistolas, carabinas y revólveres accionados por aire u otro gas comprimido, también sin que el responsable tuviera permiso al parecer para su uso.