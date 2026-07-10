El Clúster del Plástico de Andalucía recibe una ayuda de InnovaAndalucía para fortalecer su estructura

Archivo - Sede de Andaltec, en Martos, donde se ubica el CPA - ANDALTEC - Archivo

JAÉN 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Clúster del Plástico de Andalucía (CPA), con sede en Martos (Jaén), ha resultado beneficiario de una subvención de 36.548 euros de la línea de ayudas convocada por InnovAndalucía para el fomento de actuaciones de innovación y desarrollo. Se trata de una iniciativa impulsada por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación para dinamizar el tejido empresarial e investigador de la comunidad.

En concreto, el CPA ha obtenido financiación a través de la línea 1, una modalidad destinada específicamente al crecimiento y consolidación de clústeres de innovación que cuenta con un presupuesto global de dos millones de euros.

El acceso a esta línea de financiación ha sido posible tras obtener en diciembre de 2024 la acreditación oficial como Clúster de Innovación, integrándose formalmente dentro del marco de los Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento.

Esta acreditación ratifica el papel del CPA como una entidad tractora de la innovación, reconociendo su solvencia y capacidad estratégica para liderar proyectos colaborativos que conecten a las empresas del sector con centros de investigación, universidades y otros actores del ecosistema de I+D+i.

En este sentido, la gerente del CPA, Ariadna Barea, ha apuntado en un comunicado que esta ayuda es "una validación al trabajo" que vienen desarrollando y "una gran oportunidad para consolidar nuestra posición".

"La acreditación como Agente del Conocimiento demostró que somos el nexo de unión idóneo entre la investigación y el mercado, y los fondos de InnovAndalucía nos dan el respaldo necesario para ejercer ese rol con mayor fuerza y agilidad", ha dicho Barea.

A diferencia de otras convocatorias enfocadas a proyectos de I+D específicos, la propuesta presentada por el CPA a la Línea 1 de InnovAndalucía se centra de manera exclusiva en el fortalecimiento de la actividad y la estructura interna del propio clúster.

El objetivo fundamental de esta inyección económica es dotar a la entidad de mayores capacidades para ampliar su alcance geográfico y sectorial, fortalecer su operativa diaria y optimizar el catálogo de servicios avanzados que ofrece a sus empresas asociadas.

De este modo, la ayuda se traducirá en un apoyo "más directo, eficiente y personalizado para que el sector del plástico andaluz afronte con garantías los retos de la internacionalización, mejora de competitividad y sostenibilidad".

"Este impulso económico nos va a permitir reforzar nuestras actuaciones relacionadas con la cooperación, la mejora de la imagen de las empresas y del sector, así como acciones de difusión, comunicación y promoción", ha apuntado la gerente.

En este punto ha incidido en que "fortalecer el clúster es, en definitiva, fortalecer el posicionamiento del sector andaluz del plástico en un mercado global en el que la innovación, la sostenibilidad y la cooperación son determinantes para competir".