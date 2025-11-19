El CMC pide a Emacsa datos técnicos sobre las incidencias al paso de la última borrasca por Córdoba

CÓRDOBA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) de Córdoba, tras los incidentes ocasionados durante el pasado fin de semana al paso de la borrasca Claudia, ha remitido a la Presidencia de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) una solicitud para "disponer de un informe de evaluación de lo que registró el Sistema de Información Geográfica", con el que cuenta la empresa municipal, "con el objetivo de evaluar si el sistema se comportó correctamente o si hay alguna cuestión que pudiésemos mejorar", ofreciendo el CMC para ello su colaboración.

Según ha informado en una nota el máximo órgano de participación ciudadana reconocido por el Ayuntamiento, en el CMC son conscientes de que "todo episodio de fuertes lluvias, como el vivido recientemente, es inevitable que genere problemas en la ciudad. Sin embargo, también son conocidas con anterioridad deficiencias que periódicamente se producen en zonas como la avenida del Corregidor, en la que, por ejemplo, se había alertado a Sadeco y Emacsa de la necesidad de limpiar imbornales para paliar posibles incidentes como la inundación registrada".

También ha llamado la atención del CMC "los problemas registrados en puntos como Gran Vía Parque, así como en los núcleos de población perfectamente urbanizados de Villarrubia y Trassierra, de los que no hay precedentes que se recuerden".

Para el CMC, al margen de los "desencuentros y disputas entre administraciones por los problemas registrados, ahora es clave saber las causas técnicas de los incidentes, determinar si se trata de problemas estructurales existentes con anterioridad o surgidos en los últimos años, como podría ser el cambio de escorrentías en la sierra que están redirigiendo el agua hacia núcleos urbanos y, sobre todo, disponer de datos técnicos y de propuestas de inversiones para mejoras concretas, si son necesarias".

Junto a ello, el CMC también ha expresado su "preocupación por el nuevo episodio de caída de árboles en la ciudad, particularmente en arterias viales tan transitadas como la avenida de Cádiz y Vallellano, algo que también toca de lleno al Servicio de Parques y Jardines y a los proyectos para la mejora del arbolado urbano".

El CMC, por último, se ha dado un plazo para "recopilar las incidencias que puedan ir llegando desde todo el término municipal, para conocer mejor la situación en la que se encuentran los núcleos de población y propuestas que eviten, en próximos episodios de fenómenos meteorológicos inusuales, las incidencias registradas el pasado fin de semana al paso de la borrasca Claudia".