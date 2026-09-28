COAG-A exige cumplir el acuerdo "histórico" del olivar ante una crisis de precios que aboca al abandono de explotaciones

Reunión del pleno regional de COAG Andalucía. - COAG-A

JAÉN 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria COAG Andalucía ha exigido el cumplimiento del "acuerdo histórico" del olivar con las principales necesidades del sector y refrendado por las organizaciones agrarias y cooperativas ante una crisis de precios que aboca al abandono de explotaciones.

Así lo ha indicado este lunes el secretario general, Juan Luis Ávila, con motivo de la reunión del pleno regional de la organización celebrada en Jaén, con representantes de agricultores y ganaderos de todas las provincias andaluzas.

El encuentro ha servido para reconocer el trabajo que se ha hecho por parte del sector del aceite a nivel nacional al aprobarse un "documento histórico" en el que se sintetizan todas las reivindicaciones del sector con el acuerdo de las tres organizaciones profesionales agrarias (Asaja, UPA y COAG) y Cooperativas Agro-alimentarias.

"Si la totalidad de un sector se pone de acuerdo en una serie de medidas, se acabaron las interpretaciones. Lo único que tiene que hacer cada uno, en su espacio, es conseguir lo que le estamos poniendo encima de la mesa, porque es fundamental para muchísimas familias en Andalucía y a nivel nacional", ha subrayado.

Entre las medidas incluidas en el documento aprobado la semana pasada a nivel nacional por las citadas entidades a nivel nacional, Ávila se ha referido a la autorregulación, la necesidad de que el fraude sea considerado delito penal, como ya ocurre en países como Italia; que se controlen las entradas de aceite de países extracomunitarios para evitar el fraude, así como la paralización del Régimen de perfeccionamiento activo, ante la grave distorsión de mercado que se está produciendo.

Por su parte, el secretario general de COAG Jaén y representante sectorial del aceite de oliva a nivel nacional, Francisco Elvira, ha insistido en que con el precio al que se está pagando el aceite de oliva en origen el sector no se puede sostener. "Vamos a empezar a ver, en los olivares más desfavorecidos, el abandono", ha augurado.

Igualmente, ha señalado la necesidad de "una mejor gestión del agua" por parte de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Especialmente en la situación de cambio climático actual y en la que el cultivo del olivar está sirviendo de freno al desierto de Almería, de manera que "haya un reparto más justo y equitativo del agua para el olivar".

GASÓLEO

Otro de los asuntos analizados durante el encuentro, ha sido "la insufrible escalada de precios" del gasóleo agrícola que pone en peligro las cosechas del cereal y el olivar de secano por la falta de rentabilidad.

El secretario general de COAG nacional y secretario general de COAG Almería, Andrés Góngora, ha exigido al Gobierno central la aprobación en el Consejo de Ministros de este martes de medidas que palíen este escenario y ha anunciado que, en caso contrario, habrá movilizaciones.

"Lo que estamos intentando es salvar la alimentación. O se toman medidas urgentes o va a haber una disminución de la producción en los próximos meses, eso es inevitable. Estamos pidiendo también para el conjunto de los ciudadanos porque al final el consumidor se va a ver afectado con esta crisis, a medio o largo plazo", ha asegurado.

Al hilo, Góngora ha apuntado que no basta con las ayudas que se pusieron en marcha en la primera parte de esta situación de crisis, "una crisis que nada tiene que ver con el agricultor", aunque son los agricultores quienes la están "padeciendo".