COAG pide inspecciones de oficio contra "los contratos abusivos" en el olivar

Archivo - Paisaje de olivar/Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

COAG pide al Ministerio de Agricultura, a la Agencia de Control e Información Alimentarios (AICA), y a la Junta de Andalucía, que controlen los contratos a pérdidas que se están firmando y velen por el cumplimiento de la Ley de la Cadena, porque están obligando a los olivareros a firmar contratos "abusivos" en los que se asegura que "cubren los costes de producción y es mentira".

El responsable de Olivar de COAG y secretario general de COAG Jaén, Francisco Elvira, ha indicado en una nota que ya hay aceituna en los secanos que está negra por el estrés hídrico, por la falta de lluvia en septiembre y octubre, y que "se va a quedar en el árbol porque no se cubrirán los costes de producción".

Asimismo, ha incidido en que esta aceituna que está ya negra, tiene una falsa maduración y rendimientos de un diez por ciento, lo que quiere decir que hacen falta diez kilos de la misma para fabricar un kilo de aceite de oliva virgen extra.

En estos momentos, según Elvira, se está pagando en origen el virgen extra a poco más de tres euros, y con ello "no se cubren los costes de producción, por lo que no se está cumpliendo la Ley de la Cadena en los contratos que se están firmando".

En este sentido, ha instado al Ministerio de Agricultura y a la Agencia de Control e Información Alimentarios (AICA), encargada de que se cumpla la Ley de la Cadena, a que actúe de oficio.

En el caso de la Junta de Andalucía, con competencias en inspección y control, le insta también a que controle los contratos que se están haciendo porque no pueden "seguir con la extorsión continua a la que nos están sometiendo a los agricultores". "Nos hacen firmar que cubrimos los costes de producción y eso es mentira", ha concluido el responsable de COAG.