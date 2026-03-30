COAG-A pide al Ministerio aclarar de forma "urgente" cómo calcular los daños para acceder a las ayudas por las borrascas

Archivo - Imagen de archivo de explotación agrícola en Moguer (Huelva). - Clara Carrasco - Europa Press - Archivo

SEVILLA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

COAG Andalucía ha pedido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que aclare de forma "urgente, clara y precisa" sobre los criterios que deben aplicar agricultores y ganaderos para calcular el valor de los daños sufridos como consecuencia de las borrascas, y poder determinar si tienen derecho a las ayudas previstas.

Según ha informado COAG Andalucía en una nota, la organización ha advertido que la reciente orden ministerial publicada en el BOE introduce cambios "relevantes" en el sistema de ayudas, especialmente al establecer que los beneficiarios deberán aceptar "expresamente" la ayuda y declarar que ésta "no supera el valor de los daños sufridos".

Para COAG-A "esto ocurre casi un mes y medio después de la publicación del Real Decreto, evidenciando una "clara improvisación". Por ello, ha manifestado que no se han definido de forma "clara" los criterios para cuantificar esos daños, lo que genera una "enorme inseguridad" en el sector agrario.

Desde la organización agraria han destacado que "se está trasladando al agricultor y al ganadero la responsabilidad de calcular unos daños sin que exista una referencia clara ni homogénea". Así, "resulta imposible saber si tienes derecho a la ayuda o si la puedes aceptar sin riesgo", han subrayado.

En este sentido, COAG-A ha pedido al Ministerio que concrete "de inmediato" cuestiones clave como los métodos de valoración o los baremos aplicables, con el fin de "garantizar seguridad jurídica a los profesionales del campo". Además, la organización ha resaltado que estas ayudas tienen como objetivo "compensar pérdidas provocadas por un episodio de fenómenos meteorológicos adversos de carácter excepcional", que ha afectado "gravemente" a explotaciones agrarias en Andalucía.

Por último, COAG-A ha insistido en que las ayudas deben ser "accesibles, claras y seguras" para los agricultores y ganaderos afectados, y ha advertido de que seguirá exigiendo "transparencia y rigor" en su aplicación para que ningún profesional quede fuera por falta de información.