Un coche eléctrico en carga, posible causa del incendio registrado en el Centro de Salud Bulevar de Jaén

Incendio en el garaje del Centro de Salud Bulevar - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un coche eléctrico en carga es por el momento la principal causa que se baraja en el origen del incendio registrado en el Centro de Salud Bulevar, en Jaén capital, en un siniestro que no ha causado heridos y que no ha afectado a la actividad normal.

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) del Ayuntamiento de Jaén ha sido el encargado de intervenir en la extinción de este incendio declarado en el garaje del centro de salud, donde ha resultado calcinado el vehículo eléctrico que se encontraba conectado al punto de recarga.

Tal y como se ha informado desde el Ayuntamiento, el aviso se produjo a las 23,56 horas y el operativo ha permanecido trabajando en el lugar hasta la 1,45 horas. En la intervención participaron ocho efectivos con una bomba urbana pesada, un furgón de salvamentos varios y una unidad de mando.

La actuación permitió controlar el incendio antes de que las llamas pudieran propagarse al resto de las instalaciones. La extinción se prolongó durante cerca de dos horas debido a las características propias de este tipo de vehículos, que requieren un elevado aporte de agua para garantizar la refrigeración de las baterías, lo que hizo necesario alimentar los vehículos de intervención desde la red de hidrantes del propio centro de salud.

Según la valoración técnica realizada por los bomberos, el incendio no ha comprometido la estructura del edificio, mientras que el vehículo afectado ha sufrido daños irreparables y ha quedado completamente destruido por el fuego.

Además, fue necesario forzar mecánicamente la puerta de acceso al garaje para facilitar la intervención, ya que el propio vehículo impedía la entrada, registrándose también daños en dicho acceso y afecciones por humo en un paramento vertical de la fachada.

Desde el Ayuntamiento se ha valorado "la rapidez y eficacia" del Servicio de Bomberos, evitando consecuencias de mayor alcance. Asimismo, se ha destacado "la coordinación del operativo y la profesionalidad de los efectivos desplazados, que permitieron controlar la situación con todas las garantías de seguridad".