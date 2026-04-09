Un coche ocupando las vías tras un accidente causa incidencias en la circulación del metro de Granada, ya restablecida

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GRANADA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un accidente entre dos vehículos de forma que uno de ellos ha ocupado parte de las vías por las que discurre el metro de Granada ha causado incidencias en la circulación de este medio transporte durante algo más de una hora aproximadamente en la mañana de este jueves. El tráfico del suburbano ya ha quedado restablecido.

Según información aportada por el Sistema Emergencias 112 de la Junta de Andalucía, el origen del suceso ha sido un siniestro entre un coche y una furgoneta en el cruce de las calles Andrés Segovia y Avenida de América, justo en la zona por la que discurre el metro y próxima a la parada de Andrés Segovia.

Fuentes de la Policía Local consultadas por Europa Press han señalado que La furgoneta ha rebasado un semáforo en rojo en dirección Plaza de Fontiveros y el turismo que subía a Avenida de América ha impactado con la furgoneta. La furgoneta quedó volcada sobre las vías del metro impidiendo su normal circulación por la zona.

Tanto 112 como el cuerpo municipal de Policía han señalado que la colisión se ha saldado con heridos. El teléfono de Emergencias ha señalado que dos personas, de 23 y 24 años, han sido trasladados al Hospital Clínico San Cecilio. Y, por otra parte, fuentes de la Policía han señalado que el conductor del turismo, pese a priori no ser responsable del accidente, ha arrojado una tasa de alcohol superior a la administrativa, por lo que se han abierto diligencias y el vehículo ha sido intervenido.

Por otra parte, y según información difundida por Metro de Granada, debido a este suceso con la furgoneta volcada sobre las vías, se establecieron servicios parciales entre las paradas de Armilla y Andrés Segovia y las de Albolote y Alcázar Genil.

Tras la retirada del vehículo y la comprobación del estado de la vía, Metro de Granada anunciaba en sus redes a las 7.43 que el normal servicio del transporte quedaba restablecido en su totalidad entre Armilla y Albolote.