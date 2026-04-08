Entra en funcionamiento este jueves el tercer punto de urgencias extrahospitalarias en Córdoba capital

Archivo - El futuro tercer punto de urgencias extrahospitalarias de Levante Sur abre este jueves. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

A partir de mañana jueves, 9 de abril, Córdoba capital contará con un tercer punto fijo de urgencias extrahospitalarias con la apertura del nuevo dispositivo ubicado en el Centro de Salud Levante Sur Doctor Manuel Barragán Solís, lo que implica la reorganización de la red del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) del Distrito Sanitario Córdoba y Guadalquivir, que "iene como objetivo facilitar a la ciudadanía el acceso a los recursos sanitarios de atención urgente.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, con esta incorporación, la red de puntos fijos de urgencias extrahospitalarias en la capital queda integrada por el Punto de Urgencias Sector Sur, en el Centro de Salud Sector Sur Santa Victoria; el Punto de Urgencias Carlos Castilla del Pino, en el Centro Sanitario Carlos Castilla del Pino, y el nuevo Punto de Urgencias Levante Sur, en el Centro de Salud Levante Sur Doctor Manuel Barragán Solís, situado en la calle Sagunto.

El nuevo punto de urgencias de Levante Sur dispone de tres consultas médicas, una sala de emergencias, una sala de triaje, una sala de enfermería, una sala de observación y cuidados de enfermería, así como zona de espera y admisión de pacientes. Su horario de funcionamiento será de lunes a viernes de 15,00 a 08,00 horas, y durante las 24 horas los sábados, domingos y festivos.

La reorganización asistencial contempla también el funcionamiento de cuatro equipos móviles de urgencias y emergencias, que operan bajo la activación directa del Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias. De ellos, dos son equipos móviles compuestos por médico, enfermero y técnico en emergencias sanitarias, con bases físicas en el Centro Sanitario Carlos Castilla del Pino y en el Centro de Salud Sector Sur Santa Victoria, desde donde prestan cobertura las 24 horas del día durante todo el año a toda la capital cordobesa.

Además, la red cuenta con dos Equipos Móviles de Cuidados Avanzados, integrados por enfermero y técnico en emergencias sanitarias, con bases en el Centro Sanitario Carlos Castilla del Pino y en el Centro de Salud Levante Sur Doctor Manuel Barragán Solís. El equipo ubicado en Carlos Castilla del Pino atenderá de lunes a viernes de 15,00 a 22,00 horas, y sábados, domingos y festivos de 10,00 a 22,00 horas. Por su parte, el equipo con base en Levante Sur funcionará de lunes a viernes de 15,00 a 08.00 horas y las 24 horas durante fines de semana y festivos.

Desde el Distrito Sanitario Córdoba y Guadalquivir se recuerda también que los centros de salud de la capital mantienen su horario ordinario de atención de lunes a jueves de 08,00 a 20,00 horas, y los viernes de 08,00 a 15,00 horas. Además, para aquellos casos que requieran una valoración clínica no demorable, pero que no constituyan una urgencia o una emergencia y no dispongan de cita previa, todos los centros de salud cuentan con una Consulta de Acogida para la atención presencial del usuario.

Ante cualquier situación de urgencia o emergencia, se recomienda a la ciudadanía utilizar los canales oficiales habilitados, como el 061 para urgencias sanitarias específicas y el 112 como teléfono único de emergencias.