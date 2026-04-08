Junta destaca la labor de ARAS en Sanlúcar (Cádiz) durante la visita a las obras de 33 viviendas sociales para mayores

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, durante su visita a las obras de 33 alojamientos protegidos destinados al alquiler social que esta acometiendo la Fundació ARAS. - GOGO LOBATO / EUROPA PRESS

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha reconocido este miércoles la labor de la Fundación Asistencia, Residencia y Apoyo a la Tercera Edad (ARAS) en favor de las personas mayores de Sanlúcar de Barrameda, durante su visita a las obras de 33 alojamientos protegidos destinados al alquiler social en la avenida de la Manzanilla.

Según ha informado la Consejería en un comunicado, la responsable de Fomento ha estado acompañada por la alcaldesa de la localidad, Carmen Álvarez, y la presidenta de ARAS, Patrocinio Fraga, quienes han recorrido conjuntamente el avance de los trabajos que la fundación está llevando a cabo.

En concreto, se trata de la finalización de un edificio ya iniciado sobre una estructura existente, lo que permite optimizar los recursos disponibles y agilizar la ejecución de las obras. Los trabajos, que presentan un grado de ejecución del 35%, se centran en estos momentos en completar las acometidas y la finalización del edificio, que contará con criterios de eficiencia energética. Estos alojamientos estarán destinados al alquiler social durante un periodo mínimo de 50 años, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda a personas mayores con recursos limitados.

La actuación está promovida por la Fundación ARAS, con un coste total de 2,5 millones de euros. Para su ejecución, esta fundación se ha acogido a las convocatorias de subvenciones a promotores del Programa de Fomento del Parque de Vivienda en Alquiler, que se nutre de fondos del Plan Vive en Andalucía y del Plan Estatal de Vivienda, y del Plan Ecovivienda, con fondos europeos Next Generation.

La consejera y la alcaldesa han estado acompañados por la delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo; la secretaria general de Vivienda de la Consejería de Fomento, Alicia Martínez; la delegada territorial de Fomento en Cádiz, Carmen Sánchez, y el concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento, Miguel Ángel Casal.