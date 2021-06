Codapa pide que la subida del precio del comedor escolar "la asuma la Junta, no las familias"

SEVILLA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado por la Educación Pública (Codapa) ha pedido a la Junta de Andalucía que asuma la subida de precios anunciada en los servicios de comedor escolar, aula matinal y actividades extraescolares para que no repercuta directamente en las familias.

"No es buen momento para subir el precio de estos servicios, ya que en muchos hogares se han desplomado los ingresos pero aún no está reflejado en la última declaración de la renta, por lo que no será tenido en cuenta a la hora de aplicar las bonificaciones", advierte la presidenta de Codapa, Leticia Vázquez.

La Confederación señala en una nota de prens que no cuestiona que se deba aumentar lo abonado a las empresas adjudicatarios de los comedores, "siempre que lleve aparejado una mejora de la calidad del servicio", pero rechaza que esa subida repercuta en las familias.

"Debe asumirlo la Junta de Andalucía", asegura Vázquez, que critica además que el anuncio del aumento de precios "se haya hecho sin diálogo ni ningún tipo de comunicación a los representantes de las familias". "De hecho, seguimos esperando una mesa de diálogo para cambiar el modelo de comedor escolar actual, claramente fracasado", recuerdan desde Codapa.

Una de las demandas planteadas en el seno de la Comisión de Comedores de Codapa es que haya un mayor control público de las deudas acumuladas por muchas empresas adjudicatarias con sus plantillas, "ya que ponen en peligro el mantenimiento del servicio de comedor en muchos colegios". "El precio del menú ha de ser fijo y que no se pueda rebajar en los concursos, como hacen de manera temeraria muchas empresas, con bajadas de hasta un 20%", afirma Codapa.

La Confederación apuesta también por las cocinas 'in situ' o en el entorno, frente a la preparación de alimentos a gran escala en cocinas centralizadas que distribuyen la comida a colegios muy alejados. Ante el anuncio de la Consejería de Educación de que se han puesto en marcha este curso 75 nuevas cocinas 'in situ' en Andalucía, Codapa lamenta que "muchas de ellas aún no han comenzado a funcionar y no lo harán hasta septiembre, y además vuelven a estar en manos de las mismas empresas adjudicatarias".

"La Junta intenta que la gestión de los comedores escolares sea atractiva, de forma que reporte más beneficios a las empresas, pero en ningún caso viene a atender las demandas de las familias usuarias del servicio", critica la presidenta de Codapa.

Los representantes de las familias reivindican también que se restablezcan las actividades extraescolares en los centros educativos, que durante este año se han eliminado en muchos colegios a causa de la pandemia, así como que estas, el servicio de comedor y el aula matinal "mejoren su calidad y universalización a todos los centros".