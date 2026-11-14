Colau reconoce a las afectadas por los cribados en Andalucía y urge por "frenar la privatización de la sanidad"

Archivo - La candidata de Frente Amplio, Ada Colau (i), durante un acto de precampaña para las elecciones generales del 29 de noviembre. - Javier Fernández - Europa Press

SEVILLA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata a la Presidencia del Gobierno de Frente Amplio a los comicios generales del 29 de noviembre, Ada Colau, ha reconocido este sábado 14 a las "más de 2.000 mujeres en Andalucía que sufrieron que no se les avisara del resultado de una mamografía", al tiempo de anunciar que desde el Frente Amplio plantean "acabar con las listas de espera" y "frenar la privatización de la sanidad".

En este sentido, la candidata por el Frente Amplio ha asegurado que "hay pilares de nuestra sociedad que están amenazados". "En Andalucía estáis sufriendo ya un Gobierno de derechas que que está debilitando la sanidad pública".

En relación con el fallo en los cribados de cáncer de mama, Colau ha declarado que es una "consecuencia de una política de derechas que no cuida el sistema de sanidad pública con la consecuencia directa de poner en riesgo de muerte a miles de mujeres".

"Agradecer a esas mujeres valientes andaluzas que no van a parar hasta hasta que se defienda un sistema de sanidad público fuerte con todos los recursos necesarios para que una vergüenza como la que ha sucedido con las mamografías no vuelva a suceder nunca más", ha añadido.

En esta línea, la candidata a la Presidencia del Gobierno ha apostado por una sanidad pública "fuerte" y que "aumente sus recursos". "Para eso le queremos subir los impuestos a los ricos, para poder fortalecer nuestras pensiones o nuestra sanidad pública", ha agregado.

"Queremos una sanidad pública que tenga la financiación suficiente para tener los profesionales suficientes y para acabar con las listas de espera", ha afirmado, mientras que ha negado que sea "un sueño", sino "una realidad". "Por eso decimos que queremos subir los impuestos a los ricos, para que se acaben las listas de espera".

SANIDAD PÚBLICA "DEFINITIVAMENTE UNIVERSAL"

De este modo, Colau ha abogado por reforzar la sanidad pública para que "realmente y definitivamente sea universal". "Es incomprensible que todavía hoy se normalice que partes esenciales de nuestra salud, de nuestro cuerpo, no queden cubiertos por la sanidad pública".

Por ello, la candidata a la presidencia ha detallado que desde su formación se comprometen a "defender la sanidad pública, a mantenerla, a reforzarla y a que el dentista, la vista y los audífonos estén cubiertos". "La derecha y sus amiguitos que hacen negocio con las necesidades básicas de la gente están nerviosos porque saben que vamos en serio", ha agregado.

Asimismo, Colau ha calificado como "vergüenza" que "en este país todavía se trate la menopausia como una cosa de mujeres, como si no formara parte de la salud de todas las mujeres de este país, como si no tuviéramos derecho a que en nuestros centros sanitarios hayan protocolos decentes donde se acompañe a todas y cada una de las mujeres que entramos en perimenopausia y menopausia", momento en el que "necesitas información, acompañamiento y, en muchos casos, tratamientos".