El Colegio de la Abogacía de Córdoba reclama una reforma estructural de la Justicia Gratuita

Acto de reconocimiento a profesionales. - COLEGIO DE LA ABOGACÍA

CÓRDOBA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de la Abogacía de Córdoba ha conmemorado este viernes el Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio con un acto institucional en el que ha reivindicado la necesidad de impulsar una reforma estructural de la vigente Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, ha reconocido públicamente la trayectoria de los profesionales que cumplen 25 años de permanencia en el Turno de Oficio y ha presentado el nuevo Canal de Participación para la mejora del Turno de Oficio y la Asistencia Jurídica Gratuita, una iniciativa destinada a incorporar las propuestas y experiencias de la abogacía y de la ciudadanía para seguir fortaleciendo este servicio esencial.

Según ha indicado la institución colegial en una nota, durante su intervención, el decano del colegio, Carlos Arias, ha destacado que la Justicia Gratuita constituye "uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho" y ha subrayado "que el verdadero valor del sistema reside en el compromiso de los cientos de abogados que garantizan el derecho de defensa los 365 días del año".

Arias ha recordado que este año se cumplen treinta años de la vigente Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y ha defendido que ha llegado el momento de afrontar "una reforma profunda del sistema que permita responder a la realidad social y judicial actual", resaltando que "la Abogacía no reclama privilegios", sino "una Justicia Gratuita fuerte, moderna y preparada para afrontar los retos del presente y del futuro. Porque cuando se debilita la Justicia Gratuita, quienes realmente pierden son los ciudadanos".

En este sentido, el decano ha reivindicado una nueva regulación "que garantice una financiación suficiente y estable, unas retribuciones acordes con la responsabilidad que asumen los profesionales de la Abogacía de Oficio, el reconocimiento de todo el trabajo efectivamente realizado, una mayor homogeneidad territorial y una organización capaz de responder a las nuevas necesidades del servicio".

Por su parte, la diputada responsable del Turno de Oficio y la Asistencia Jurídica Gratuita, Sofía Fuentes, ha explicado que el servicio continúa experimentando un importante incremento de actividad y destacó el trabajo que diariamente desarrollan tanto los profesionales de la Abogacía como el propio colegio para garantizar una respuesta permanente a la ciudadanía.

Durante los seis primeros meses de 2026, el Colegio de la Abogacía de Córdoba ha registrado 9.408 solicitudes de asistencia jurídica gratuita, frente a las 8.498 del mismo periodo del año anterior, lo que supone un incremento superior al diez por ciento. En ese mismo periodo se han realizado 5.556 asistencias a personas detenidas, frente a las 5.290 registradas durante el primer semestre de 2025, mientras que las designaciones penales han pasado de 3.868 a 4.204, confirmando la tendencia creciente de la actividad del servicio.

Especialmente significativo resulta el incremento experimentado por el Turno especializado de Violencia sobre la Mujer, que ha realizado 519 asistencias durante los seis primeros meses del año, un 26% más que en el mismo periodo de 2025 y la cifra más elevada de los tres últimos ejercicios.

Durante su intervención, Fuentes ha recordado que detrás de estas cifras existe "un importante trabajo organizativo y de coordinación que muchas veces permanece invisible para la ciudadanía".

Además de la actividad asistencial, ha puesto en valor la labor que desarrolla la Comisión de Justicia Gratuita del Colegio, integrada por profesionales que se reúnen periódicamente para estudiar expedientes, resolver incidencias y adoptar acuerdos que contribuyen al correcto funcionamiento del servicio.

La responsable del Turno de Oficio se ha referido también a algunos de los principales retos afrontados durante el último año, entre ellos la adaptación derivada de la nueva organización territorial de determinados órganos judiciales, el incremento del número de guardias en la provincia --que ha permitido reforzar la asistencia diaria en los distintos partidos judiciales-- y la puesta en marcha del nuevo servicio de conciliación impulsado por la Consejería de Justicia para procedimientos civiles en los que una de las partes tiene reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

NUEVO CANAL DE PARTICIPACIÓN

Uno de los momentos centrales del acto fue la presentación del nuevo Canal de Participación para la mejora del Turno de Oficio y la Asistencia Jurídica Gratuita, una iniciativa impulsada por el colegio con la que se pretende abrir un espacio permanente de escucha activa y participación.

El canal permitirá recoger propuestas, experiencias y sugerencias tanto de los profesionales de la Abogacía como de los ciudadanos que hayan utilizado el servicio, con el objetivo de incorporar ese conocimiento a la mejora continua de la Justicia Gratuita.

El Colegio ha recordado que esta herramienta, disponible en la web del Colegio ('https://icacordoba.com/secciones/tu-experiencia-mejora-la-ju...') no constituye un canal de reclamaciones o denuncias, sino un espacio de participación constructiva orientado a identificar oportunidades de mejora, compartir buenas prácticas y fortalecer la calidad del servicio desde la experiencia de quienes mejor conocen su funcionamiento.

HOMENAJE

El acto ha concluido con la entrega de los reconocimientos a los profesionales que este año cumplen 25 años de permanencia en el Turno de Oficio. Durante este homenaje, el decano ha destacado que detrás de ese cuarto de siglo de servicio existen "cientos de guardias, miles de asistencias y una forma de entender la Abogacía basada en el compromiso con las personas y con la defensa de sus derechos".

En esta edición han recibido este reconocimiento los colegiados Arturo Guzmán; Aurora Ruiz; Álvaro González-Astolfi; Carmen Palacios; Francisco José Simón; Gonzalo de los Ríos; Juana María del Carmen Gaitán; Luis María Cornejo; María del Carmen Palma; María Dolores Leal; Pedro José Cantos y Rafael Jesús Molina.

El Colegio de la Abogacía de Córdoba ha querido agradecer públicamente la dedicación, disponibilidad y vocación de servicio de todos los profesionales homenajeados, destacando que su labor constituye una de las mejores expresiones del compromiso social de la Abogacía y una garantía imprescindible para que el derecho a la asistencia jurídica gratuita siga siendo una realidad efectiva para quienes más lo necesitan.