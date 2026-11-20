Miembros del jurado. - EMACSA

CÓRDOBA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Divina Pastora, Regeneraqua, Aquadomus y Futuro Singular han resultado ganadores de los III Premios Emacsa a la Eficiencia Hídrica y de Saneamiento, convocados por la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba a través de la Cátedra Emacsa.

Así lo ha informado la empresa municipal en una nota en la que ha detallado que el jurado ha reconocido cuatro iniciativas que, desde los ámbitos educativo, empresarial, investigador y social, contribuyen a fomentar el uso responsable del agua y a mejorar la gestión de los recursos hídricos.

Esta tercera edición incorpora, además, dos menciones especiales para los IES Gran Capitán y Trassierra, en reconocimiento al trabajo de investigación que desarrollan sus alumnos y profesores. La gala de entrega de los galardones tendrá lugar el próximo 2 de diciembre en el salón de actos de Emacsa.

El Premio a la Iniciativa Empresarial ha recaído en Regeneraqua, una propuesta centrada en la regeneración y el aprovechamiento de los recursos hídricos. El jurado ha valorado por unanimidad su carácter innovador y su planteamiento empresarial, que busca dar respuesta a uno de los grandes desafíos de futuro: aprovechar mejor el agua disponible desde una perspectiva que combina sostenibilidad ambiental, viabilidad económica y compromiso social. La iniciativa representa una apuesta por nuevas soluciones empresariales para avanzar hacia un modelo de gestión más eficiente de los recursos hídricos.

En la categoría de Iniciativa Educativa, el galardón ha sido concedido al Colegio Divina Pastora por su proyecto 'Cada aula cuenta, cada gota suma', una iniciativa que promueve la sensibilización sobre el uso responsable del agua desde edades tempranas. El jurado ha destacado especialmente su carácter ejemplarizante y su capacidad para trasladar al alumnado hábitos cotidianos relacionados con el ahorro y la protección de este recurso. El proyecto parte de la importancia de trabajar estos valores desde las aulas para que los escolares los incorporen a su vida diaria y contribuyan también a extenderlos a su entorno familiar.

Esta categoría ha contado además con dos menciones especiales, concedidas al IES Gran Capitán y al IES Trassierra, por el trabajo continuado de sus equipos docentes y alumnos en proyectos de investigación vinculados al agua. El IES Gran Capitán ha sido reconocido por FAB-IDIE-AQUAE, una propuesta que aborda la eliminación de microplásticos presentes en el agua y la recuperación de cartuchos de jarras filtrantes.

Por su parte, el IES Trassierra ha recibido una mención por Horizonte Verde Digital, un proyecto que estudia la evolución de la humedad del suelo y su repercusión en el consumo de agua destinada al riego. Con ambas distinciones, el jurado ha querido destacar el esfuerzo investigador que se realiza desde los centros educativos, teniendo en cuenta los recursos de los que disponen.

INICIATIVA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

En la categoría de Iniciativa de Investigación e Innovación, el premio ha sido otorgado por unanimidad a Aquadomus, un proyecto desarrollado con la participación de empresas de base tecnológica ubicadas en el entorno de Rabanales 21 y la Universidad de Córdoba. La iniciativa consiste en un dispositivo destinado a mejorar la gestión del agua en viviendas, edificios residenciales y establecimientos hoteleros, entre otras instalaciones.

Su tecnología combina el control local en el propio inmueble con herramientas digitales en la nube que permiten la supervisión y gestión remota. El jurado ha valorado el avanzado estado de desarrollo de esta solución y su capacidad para trasladar la investigación y el conocimiento tecnológico a aplicaciones prácticas.

El Premio a la Iniciativa Social ha distinguido a Futuro Singular, entidad que trabaja con personas con discapacidad intelectual y que ha incorporado la sostenibilidad y la concienciación sobre el uso responsable del agua a su actividad.

El jurado, que ha concedido este reconocimiento por unanimidad, ha destacado el componente inclusivo de la propuesta y su apuesta por la educación, la sensibilización y la adquisición de hábitos cotidianos que contribuyan a preservar los recursos hídricos. Una iniciativa que demuestra que la eficiencia hídrica no depende únicamente de las soluciones tecnológicas, sino también de la participación de las personas y de pequeños cambios en los comportamientos diarios.

CALIDAD Y DIVERSIDAD DE LAS CANDIDATURAS

El jurado de esta tercera edición ha querido reconocer igualmente la calidad y diversidad de todas las candidaturas presentadas, así como la implicación de empresas, centros educativos y entidades sociales en la búsqueda de soluciones para mejorar la gestión del agua. Los proyectos premiados reflejan distintas formas de afrontar un mismo reto, desde la educación y la investigación hasta la innovación empresarial y la inclusión social.

La entrega de los III Premios Emacsa a la Eficiencia Hídrica y de Saneamiento se celebrará el próximo 2 de diciembre en el salón de actos de la empresa municipal, en una gala que reunirá a las entidades galardonadas y a representantes institucionales. Con esta nueva edición, Emacsa reafirma su compromiso con el fomento de la eficiencia hídrica, la sostenibilidad y el reconocimiento de las iniciativas que contribuyen a proteger el agua y mejorar su gestión en Córdoba.