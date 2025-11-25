El Colegio de Enfermería avisa que el aumento de enfermeras previsto en Córdoba está "lejos de las ratios recomendadas"

Responsables del Colegio de Enfermería de Córdoba hablan con la delegada de Salud (centro). - COLEGIO DE ENFERMERÍA DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba, tras mantener un encuentro este martes con la delegada de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Jesús Botella, ha "reconocido el aumento de dotación enfermera" programado por la Junta, pero también ha avisado que "en Córdoba existe un déficit estructural de enfermeras", y aunque "las previsiones son que aumentemos en 151 enfermeras generalistas y 15 especialistas en toda la provincia", lo cierto es que "estas cifras todavía están lejos de alcanzar las ratios recomendadas".

En este sentido y a través de una nota, el Colegio de Enfermería de Córdoba ha explicado que dichas ratios de enfermeras "en Europa son de 8,5", mientras que "en España la media que tenemos es de 6,3 y en Andalucía de 5,3 enfermeras por cada 1.000 habitantes. Esta diferencia se traduce en un aumento de carga, de presión y, en definitiva, de menos tiempo para los cuidados" a los pacientes.

Por eso, desde el Colegio de Enfermería han defendido "la aplicación del Pacto Andaluz por la Enfermería, para corregir esta situación", ya que "este Pacto supone ampliar la dotación enfermera en estructura, garantizar el 100% de las sustituciones, reducir la temporalidad y mejorar las condiciones laborales para frenar la fuga de talento".

También han insistido desde la organización colegial en su reunión con Botella "en la implementación real de las especialidades", porque "en Andalucía sólo un tercio trabaja como tal", y "en Córdoba tenemos un importante número de profesionales de Enfermería que no pueden desarrollar la especialidad".

En el Colegio de Enfermería están "convencidos de que la incorporación de las enfermeras especialistas supondría una disminución de la sobrecarga de las enfermeras generalistas, y equivaldría a un aumento de la capacidad de cuidado del sistema", y también han "señalado la importancia de consolidar la figura de la Enfermera de Práctica Avanzada, y la necesidad de que Córdoba siga apoyando el liderazgo enfermero en la gestión, en la digitalización y en la humanización de los cuidados".

Además, "el reconocimiento de la categoría A1 debe producirse, como titulación universitaria de Grado" que tienen las enfermeras, y también se han referido en el encuentro a "la necesidad de reforzar la seguridad en los centros, frenar el intrusismo y el reconocimiento de la experiencia profesional en todos los ámbitos de práctica, sea asistencial, gestor, docente o investigador, así como el desarrollo de una carrera profesional que valore el esfuerzo formativo y la excelencia".