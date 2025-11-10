El Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur, colaborador destacado en la primera edición de 'Sigue Tu Filón' - COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MINAS DEL SUR

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur (Coims), organización que representa a los Ingenieros de Minas en Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla, ha participado como colaborador destacado en la primera edición de 'Sigue Tu Filón', el evento en directo organizado por el podcast 'El Filón', celebrado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía de Madrid (Etsime-UPM).

Esta iniciativa, impulsada junto al Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas, ha reunido a profesionales de referencia para debatir sobre los principales retos y oportunidades del sector minero-metalúrgico y ha contado con la asistencia de más de medio centenar de participantes entre estudiantes, profesionales y representantes institucionales, según ha informado en una nota el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur.

La jornada ha comenzado con un bloque temático centrado en 'El papel de la industria minero-metalúrgica en la economía global', que ha contado con la participación del director de la Etsime-UPM, Patxi Elorza; el creador de Frente Minero y director de operaciones de interior de Sandfire Matsa, Aden Muñoz así como la directora general de Transición Energética y Sostenibilidad de Atlantic Copper, Esther Alonso Moreno. Los ponentes han coincidido en destacar la importancia de la minería como motor económico, su papel en la transición energética y la necesidad de reforzar la comunicación y la formación especializada.

Por otro lado, el segundo bloque ha abordado la innovación en la minería, con intervenciones de la CEO de Lain Tech, Eva Laín y el CEO de Atalaya Mining, Alberto Lavandeira, quienes han compartido experiencias sobre el desarrollo de tecnologías aplicadas a procesos extractivos y de tratamiento, subrayando el valor de la inversión en I+D y la colaboración entre empresas e instituciones.

En esta línea, el decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur, Juan López-Escobar ha destacado que "este tipo de encuentros son fundamentales para acercar la realidad del sector a la sociedad y, en especial, a las nuevas generaciones, así como para poner en valor el papel de la ingeniería de minas en los grandes desafíos globales". Desde el Colegio, "seguiremos impulsando iniciativas que fomenten la innovación, la formación y el reconocimiento de una profesión clave para el desarrollo económico y sostenible del país", ha apuntado.

Además, en el marco del evento, el Coims ha presentado la campaña 'Un futuro lleno de oportunidades', una iniciativa orientada a atraer talento joven al sector y promover la Ingeniería de Minas como una profesión estratégica, con alto impacto en el desarrollo sostenible y la economía global. Además, la campaña ha sido reconocida recientemente con uno de los galardones de los II Premios Nacionales Minería y Vida en la categoría de 'Entidad privada destacada por su innovación y comunicación en materia de sostenibilidad'.

Por último, los organizadores del encuentro han agradecido el respaldo de los patrocinadores entre los que se encuentran Caja Ingenieros, Minera Los Frailes, Atalaya Riotinto, Clúster Nacional para la Minería Sostenible de la Península Ibérica (ISMC), Frente Minero, Sandfire MATSA, Atlantic Copper y Aminer. También han agradecido a los coorganizadores del evento como la Asociación de Jóvenes Profesionales para la Minería, Minería es Más, "por su compromiso con la divulgación y el fortalecimiento del sector", han indicado.