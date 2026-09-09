El Colegio Profesional Andaluz de Periodistas reclama defender el derecho a la información ante las agresiones en Ceuta

1115629.1.260.149.20260909185629 Concentración en Sevilla del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía. - EUROPA PRESS

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas se han concentrado este miércoles, 9 de septiembre, en varias provincias de Andalucía para protestar contra las agresiones a los periodistas ocurridas durante las movilizaciones en defensa de Ceuta. De este modo, el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía ha convocado diferentes concentraciones en Cádiz, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla para defender el derecho a la información y la protección de los profesionales que ejercen en el sector de la comunicación.

Desde Málaga, el Colegio de Periodistas de Andalucía ha ofrecido declaraciones a los medios y a Europa Press donde la presidenta de la Demarcación Territorial de Málaga del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA), Teresa Santos Garrote, ha afirmado que esta situación que se está viviendo en Ceuta ocurre en más sitio debido a que "es un problema que viene enquistado". "No podemos normalizar las agresiones y amenazas y coacciones a periodistas, es un primer acto, pero va a haber más", ha aseverado.

En este sentido, la presidenta Asociación de la Prensa de Málaga (APM), Elena Blanco, ha recalcado que los periodistas deben estar pendientes de estos actos y "no olvidar lo que está pasando, porque es realmente grave". "No se puede normalizar situaciones de acoso a periodistas, ya sea con insultos, cuando están haciendo su trabajo en defensa del derecho de la ciudadanía a recibir información o cuando son señalados, bien sea por declaraciones de dirigentes de partidos políticos o por listas en las que se le conoce su afiliación política", ha explicado Blanco.

Por su parte, el periodista Jesús Navarro ha descrito como "intolerables" las situaciones que están viviendo los profesionales que trabajan en Ceuta, en un contexto de tensión en la ciudad autónoma. Ha relatado episodios de amenazas, insultos, coacciones y empujones sufridos mientras los periodistas realizan su labor a pie de calle.

"Quien ataca a un periodista ataca a la libertad de expresión y ataca a la democracia", ha subrayado Navarro, que ha defendido que no se puede permitir que profesionales de cualquier medio reciban insultos, amenazas, coacciones o agresiones físicas mientras trabajan.

Asimismo, el periodista ha explicado que estas situaciones afectan tanto a quienes aparecen ante las cámaras como a cámaras y técnicos, y ha denunciado que, en algunos casos, los incidentes se producen "ante la pasividad de las fuerzas del orden y seguridad que están a 50 metros y están con los brazos cruzados".

Según ha relatado, esta situación puede llegar al punto de que los profesionales tengan que abandonar una manifestación o una cobertura informativa al no poder desempeñar su trabajo con normalidad. Navarro ha explicado que actualmente se encuentra en Málaga después de haberse tomado un periodo de vacaciones tras permanecer 20 días en Ceuta, aunque ha apuntado que previsiblemente regresará a la ciudad autónoma para continuar con su trabajo.

En este contexto, ha trasladado su "solidaridad" con los compañeros que continúan trabajando en Ceuta y ha reclamado que se actúe ante unos hechos que ha calificado de "insostenibles" e "insoportables". Además, ha pedido a la Fiscalía que actúe de oficio para identificar a las personas que, según ha relatado, insultaron, increparon y amenazaron a periodistas durante las coberturas informativas. "No puede quedar impune", ha señalado, al considerar que las imágenes permiten identificar a los responsables.

Navarro ha asegurado incluso que algunos de los agresores llegaron a utilizar los palos de las banderas en los incidentes y ha reclamado que "el peso de la ley caiga sobre ellos" para poner fin a estas situaciones.

Finalmente, ha advertido del riesgo creciente al que se enfrentan los profesionales de la información. "Ser periodista no se puede convertir en una profesión de riesgo como se está convirtiendo", ha afirmado, antes de reclamar que portar un micrófono no suponga una situación de peligro para quienes ejercen el periodismo.

Asimismo, en declaraciones a los medios desde la concentración de Sevilla, la portavoz del Colegio de Periodistas de Andalucía, Nuria Sánchez-Gey, ha declarado que desde la desde la entidad han querido "denunciar la situación que están viviendo muchos periodistas en Ceuta", ya que esta circunstancia "ha sido la gota que ha colmado el vaso y lo hemos visto en pantalla, pero es que es algo que se está viviendo diariamente en el ejercicio de nuestra profesión. No es justo".

"No es de justicia que un profesional qe vaya a una manifestación, que vaya a un desahucio, que vaya a cualquier cobertura y vaya temiendo que le puedan hacer algo", ha recriminado la portavoz, insistiendo en que la Fiscalía debe tomar las pruebas y actuar porque "al final ese derecho a la información la tiene que garantizar las fuerzas de seguridad del Estado".